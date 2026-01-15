Hapis Cezası Olan Kadın Yakalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın, jandarma komutanlığı ekiplerince yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, 'adam yaralama' suçundan 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Aleyna K. (25) yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA
