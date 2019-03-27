Son Dakika Haberleri: Hapis Cezası Onanan Fetö Sanığı, Saklandığı Evde Yakalandı

Hapis Cezası Onanan Fetö Sanığı, Saklandığı Evde Yakalandı

45 dakika önce

ESKİŞEHİR'de FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 3 yıl 1 ay hapis cezası kesinleşen Göksel B., kent merkezinde saklandığı evde yakalandı.

Hapis Cezası Onanan Fetö Sanığı, Saklandığı Evde Yakalandı, System.String[]
ESKİŞEHİR'de FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 3 yıl 1 ay hapis cezası kesinleşen Göksel B., kent merkezinde saklandığı evde yakalandı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan mahkemece verilen 3 yıl 1 ay 15 günlük hapis cezası onaylanan ve hakkında yakalama kararı çıkarılan Göksel B.'nin kent merkezinde bir evde saklandığını belirledi. Eve düzenlenen operasyonda Göksel B. yakalanarak, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

ÖZEL GÜVENLİKTEN, ÖĞRENCİ İŞLERİNE

FETÖ sanığı Göksel B'nin, Anadolu Üniversitesi'nde özel güvenlik görevlisiyken FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün desteğiyle öğrenci işlerine memur olarak atandığı öğrenildi. Göksel B.'nin öğrenci işlerindeki memuriyeti sırasında üniversiteye yeni gelen öğrencilerin bilgisini örgüte verdiği ve bu şekilde FETÖ'ye eleman temin ettiği belirtilirken, 2016 yılında üniversiteden ihraç edildiği kaydedildi. - Eskişehir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 04:29 Kaynak: DHA

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, Güncel
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