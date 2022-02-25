Hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

25.02.2022 13:11
Hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde hakkında kesinleşmiş 8 yıl 2 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde hakkında kesinleşmiş 8 yıl 2 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 3 farklı suçtan kesinleşmiş 8 yıl 2 ay 10 gün yıl hapis cezasıyla aranan S.S. isimli şahsı teknik ve fiziki takibe aldı. Şahsın saklandığı adresi tespit eden İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri, düzenledikleri operasyonla zanlıyı gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.S. işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - OSMANİYE

YORUMLAR
500
Karapınar'da öğrencilere trafik eğitimi Karapınar'da öğrencilere trafik eğitimi EVİNDE ROMA DÖNEMİNE AİT KOÇBAŞI FİGÜRLÜ SUNAKLA YAKALANDI EVİNDE ROMA DÖNEMİNE AİT KOÇBAŞI FİGÜRLÜ SUNAKLA YAKALANDI

Hisarcık, Osmaniye, Jandarma, Düziçi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
13:08 Rus tanklarının ilerleyişini durdurmak için kendisiyle birlikte köprüyü havaya uçurdu! Kahraman ilan edildi
13:03 Commerzbank'tan korkutan altın yorumu: Gerilim artarsa altın yükselmeye devam eder
12:56 Kate Middleton çocuklar gibi şendi! Anaokulunda kaydıraktan kaydı
12:52 UEFA açıkladı! Şampiyonlar Ligi finali Rusya'dan alındı, Paris'e verildi
12:49 Rusya Ukrayna askeri üniformasını giydirdiği sabotajcıları kente soktu! Başkente kadar ilerlediler
12:39 Gazeteci Gülsüm Khalilova Ukrayna'dan son gelişmeleri aktardı! Gözyaşları içinde "Belki bu son yayınım olur" dedi
12:18 Ağır sıklet boks şampiyonu Kliçko kardeşler Ukrayna'ya destek verdi
12:16 Yaptırımlar bir bir ilan ediliyor ama Rusya Merkez Bankası'nın rezervleri ülkeye 5 yıl yetecek kadar fazla: 600 milyar dolar
12:13 Savaş Çernobil'e uzandı! Ukrayna "aşırı radyasyon" uyarısı yaptı, Rusya "her şey kontrol altında" dedi
12:11 Antalyaspor'un Rus oyuncusu Kudryashov'dan Putin'e "Savaşı Durdur" paylaşımı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2022 13:18:33. #1.12#
SON DAKİKA: Hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement