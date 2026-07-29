Hapse girmemek için kendi cenazesini düzenledi! Sonu umduğu gibi olmadı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hapse girmemek için kendi cenazesini düzenledi! Sonu umduğu gibi olmadı

Hapse girmemek için kendi cenazesini düzenledi! Sonu umduğu gibi olmadı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin'de alkollü araç kullanmaktan yargılanan bir kişi, hapse girmemek için ailesinin yardımıyla kendi ölümünü sahneleyip cenaze töreni düzenledi. Tabut satın alarak sahte defin planı yapan şüphelinin oyunu, polislerin resmi kayıtlardaki tutarsızlıkları fark etmesiyle ortaya çıktı. Yakalanan şüpheli hapis cezasına çarptırılırken, plana yardım eden yakınları hakkında da adli işlem başlatıldı.

Çin'in Hunan eyaletinde alkollü araç kullanmaktan yargılanan bir kişi, ceza almamak için kendi ölümünü sahneledi. Daha önce de iki kez ehliyetsiz ve alkollü araç kullanırken yakalanan şüpheli, üçüncü olayın ardından hapse gireceğini düşünerek sıra dışı bir plan hazırladı.

TABUT SATIN ALIP CENAZE DÜZENLEDİ

Kefaletle serbest bırakılan şüpheli, annesi ve anneannesinin de yardımıyla önceden bir tabut satın aldı. Evin içine boş ilaç kutuları yerleştirerek ilaçtan hayatını kaybetmiş izlenimi oluşturdu. Cenaze sırasında ise ailesi, yüzünün ilaçlar nedeniyle tanınmayacak hale geldiğini söyleyerek tabutun açılmasını engelledi. Şüpheli, sahte cenaze töreni sırasında başka bir eyalete kaçtı.

POLİS DETAYLARDAN ŞÜPHELENDİ

Polis, tabutun ölümden önce satın alınmış olması, olay yerine ambulans çağrılmaması, resmi ölüm kaydının bulunmaması ve defin işlemlerine ilişkin belgelerin eksikliği üzerine soruşturmayı derinleştirdi. Güvenlik kamerası görüntüleri ve komşuların ifadeleri, şüphelinin aslında hayatta olduğunu ortaya çıkardı.

HAPİS VE PARA CEZASI ALDI

Yakalanan şüpheli, mahkeme tarafından 5 ay hapis cezasına ve 20 bin yuan para cezasına çarptırıldı. Olayın örtbas edilmesine yardım ettikleri gerekçesiyle annesi ve anneannesi hakkında da adli işlem başlatıldı.

Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Çin Hapse girmemek için kendi cenazesini düzenledi! Sonu umduğu gibi olmadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • oktay sayar oktay sayar:
    Bu adamdan korkulur :) 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eşinin kafasına sıkan bekçinin ifadesi ortaya çıktı Kapıyı kızının sesiyle açtırmış Eşinin kafasına sıkan bekçinin ifadesi ortaya çıktı! Kapıyı kızının sesiyle açtırmış
İstanbul’da uyuşturucu 115 kilo hammaddesi ele geçirildi: Tonlarca üretim yapılacaktı İstanbul'da uyuşturucu 115 kilo hammaddesi ele geçirildi: Tonlarca üretim yapılacaktı
Misafirlikte silah kazası: 14 yaşındaki çocuk öldü, 15 yaşındaki arkadaşı tutuklandı Misafirlikte silah kazası: 14 yaşındaki çocuk öldü, 15 yaşındaki arkadaşı tutuklandı
Paymix soruşturması tamamlandı: Dosyada neler var neler...İşte istenen cezalar Paymix soruşturması tamamlandı: Dosyada neler var neler...İşte istenen cezalar
Sadece adını ve soyadını verdi, hayatı karardı: Bütün hesaplarıma haciz geldi Sadece adını ve soyadını verdi, hayatı karardı: Bütün hesaplarıma haciz geldi
YENİ Parti grup yönetimi belirlendi YENİ Parti grup yönetimi belirlendi

12:44
Başkanı kızdıran Manifest talebi: Bu şehre adım atamazlar
Başkanı kızdıran Manifest talebi: Bu şehre adım atamazlar
11:45
Muğla’da orman yangını Evler tahliye edildi, iki ili birbirine bağlayan yol kapatıldı
Muğla'da orman yangını! Evler tahliye edildi, iki ili birbirine bağlayan yol kapatıldı
11:45
Milyonları ilgilendiren yeni uygulama: Maaşlardan kesinti dönemi başlıyor
Milyonları ilgilendiren yeni uygulama: Maaşlardan kesinti dönemi başlıyor
11:26
Gözaltına alınan Sinem Dedetaş’ı zora sokacak ifade: Makam odasında teslim etmiş
Gözaltına alınan Sinem Dedetaş'ı zora sokacak ifade: Makam odasında teslim etmiş
10:46
Trump’a soğuk duş Çin’den savaşın seyrini değiştirecek hamle geldi
Trump'a soğuk duş! Çin'den savaşın seyrini değiştirecek hamle geldi
10:23
Lüks otel odasından cezaevine Milletin parasıyla keyif çatarken yakalandı
Lüks otel odasından cezaevine! Milletin parasıyla keyif çatarken yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2026 12:46:39. #7.12#
SON DAKİKA: Hapse girmemek için kendi cenazesini düzenledi! Sonu umduğu gibi olmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.