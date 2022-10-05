Çin'in Daqing Petrol Sahası'nda Üretim 2,4 Milyar Tonu Geçti

HARBİN, 5 Ekim (Xinhua) -- Çin Ulusal Petrol Şirketi'nin iştiraki Daqing Petrol Sahası'nın verdiği bilgilere göre Çin'in en büyük kıyı petrol sahası olan Daqing Petrol Sahası, 1959 yılında keşfedilmesinden bu yana 2,4 milyar tonun üzerinde ham petrol üretti. Petrol sahası, Çin'in aynı dönemdeki toplam yurtiçi kıyı ham petrol üretiminin yaklaşık yüzde 40'ını karşıladı. Son 60 yılda istikrarlı petrol üretimini sürdüren Daqing Petrol Sahası, art arda 27 yıl boyunca yılda 50 milyon tondan fazla ham petrol çıkardı. Son yıllarda sahanın yıllık petrol ve doğalgaz üretimi, 40 milyon ton eşdeğer petrol üzerinde gerçekleşti. Daqing Petrol Sahası, Çin'in en büyük petrol üretim üslerinden biri konumunda. Kuzeydoğudaki Heilongjiang eyaletinde yer alan petrol sahası, Çin'in modern petrol sektörüne çok önemli katkılarda bulundu.