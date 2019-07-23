Son Dakika Haberleri: Harbiye Açık Havada 4. kez Ebru Gündeş rüzgarı esti
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Harbiye Açık Havada 4. kez Ebru Gündeş rüzgarı esti

15 dakika önce

HARBİYE Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosunda 4. Kez sahneye çıkan Ebru Gündeş, konsere gelenlere unutulmaz anlar yaşattı.

Harbiye Açık Havada 4. kez Ebru Gündeş rüzgarı esti, System.String[]
HARBİYE Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosunda 4. Kez sahneye çıkan Ebru Gündeş, konsere gelenlere unutulmaz anlar yaşattı.  Fizy sponsorluğunda düzenlenen ve 3 gün sürmesi planlanan açıkhava konserleri hayranlarının yoğun ilgisi üzerine 5 güne uzatıldı. Gündeş'i 4. konserinde sevenleri yalnız bırakmadı.


Ebru Gündeş'in 'Gönlümün Efendisi' şarkısıyla başladığı konser, 2015 yılının en çok satan 2. Albümü olma özelliğini taşıyan ve albümün de çıkış parçası olan "Araftayım" devam etti.


"SİZ DE EN AZ BENİM KADAR MUTLU OLUN"
Gündeş, "Bu gece bizim dördüncü gecemiz. Harbiye'de inanılmaz üç gece yaşadık. Çok alkışlıydı, çok eşlikliydi. Umut ediyoruz, bu gece siz de bize eşlik edersiniz. Bizi alkışlarsınız. Çok özledim bensizi, umut ediyorum siz de beni özlemişsinizdir. Hoş geldiniz. Biz anlar öncesinden 'Ebru doldu, yer yok' dendiği zaman yaşadığım mutluluğu siz izah edemem. Siz de en az benim kadar mutlu olun hayatınızda bana yaşattığınız mutlulukla. Eski yeni Ebru Gündeş şarkılarından oluşan bir repertuar olacak. Bakalım istediklerinizi, aradıklarınızı bulabilecek misiniz? Bulamazsanız artık seneye mi inşallah? Hadi bakalım, tekrar hoş geldiniz" diyerek seyircisini selamladı.


Ebru Gündeş ile başlayan Fizy Harbiye Açıkhava Konserleri serisi 24 Temmuzdan itibaren Turkcell Yıldızlı Geceler Açıkhava konserleriyle devam edecek. Turkcell Yıldızlı Geceler Açıkhava konser serisinin açılışını Berkay gerçekleştirecek.


- İstanbul
Cemil Topuzlu, Ebru Gündeş, Harbiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 03:00 Kaynak: DHA
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