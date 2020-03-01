Harçlıklarını Kızılay'a bağışlayacaklar - Son Dakika
Son Dakika Güncel Harçlıklarını Kızılay'a bağışlayacaklar - Son Dakika

Harçlıklarını Kızılay'a bağışlayacaklar

6 saat önce

Neşet Ertaş Aile Merkezi okul öncesi sınıf öğrencileri, kendi elleriyle yaptıkları kumbaralarında biriktirdikleri harçlıkları Kızılay'a bağışlayacak.

Harçlıklarını Kızılay'a bağışlayacaklar, System.String[]

Neşet Ertaş Aile Merkezi okul öncesi sınıf öğrencileri, kendi elleriyle yaptıkları kumbaralarında biriktirdikleri harçlıkları Kızılay'a bağışlayacak.


Neşet Ertaş Aile Merkezi okul öncesi sınıf öğrencileri anlamlı bir etkinliğe imza attı. Kendi elleriyle yaptıkları kumbaralara harçlıklarını atacak olan minikler, biriktirdikleri paraları Kızılay'a bağışlayacak. Yaşları küçük ama kalpleri kocaman öğrencilerin yapacağı bağışların, Türk milletinin 7'den 70'e yardımseverlikte yarıştığının göstergesi olduğunu belirten Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Bu tarz etkinliklerle çocuklarımızda farkındalık oluşmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.


"Sorumluluk sahibi oluyorlar"


Birlik ve beraberliğin paylaştıkça çoğaldığını aktaran Köse, "Bilinçli ve duyarlı bir toplum yetiştirmek adına çocuklarımız için aile merkezlerimizde bu tür etkinlikler düzenliyoruz. Bu sayede bir yandan hem el becerilerini geliştiriyorlar hem de sorumluluk sahibi oluyorlar" dedi. - ANKARA

Neşet Ertaş, Kızılay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 10:24 Kaynak: İHA
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