Haredi'lerden Askerlik Yasağına Protesto
Haredi'lerden Askerlik Yasağına Protesto

04.02.2026 18:17
Ultra Ortodoks Yahudiler, zorunlu askerlik muafiyeti için gösteriler düzenledi.

İsrail'de Ultra Ortodoks Yahudiler (Haredi), bir türlü çözüme kavuşturulamayan Tevrat Okulu (Yeşiva) öğrencilerinin zorunlu askerlikten muaf tutulmasına ilişkin yasa nedeniyle Batı Kudüs ve Tel Aviv'de gösteri düzenledi.

Kanal 12 televizyonu, onlarca Haredi'nin Tel Hashomer'deki askere alma merkezinin yakınında toplandığını bildirdi.

İsrail polisi, bir caddeyi kapatan göstericilere müdahalede ederek dağıttı.

Batı Kudüs'teki bir askere alma merkezinin yakınında düzenlenen gösteriye ise daha önce gösterilere nazaran daha az katılım olduğu belirtildi.

Haredilerin askere alınması tartışması

İsrail yasalarına göre 18 yaşını geçen herkesin zorunlu askerlik hizmetini yapması gerekirken, Ultra-Ortodoks Yahudilerin (Haredi) askerlikten muaf tutulması yıllardır ülkede tartışılıyordu.

İsrail Yüksek Mahkemesi, 25 Haziran 2024'te Haredi erkeklerin zorunlu askerlikten muaf tutulmasının yasal dayanağının bulunmadığına ve askerliğe uygun olanların göreve alınması gerektiğine karar vermişti.

Hükümetin askere alınmaya uygun yaklaşık 80 bin Haredi erkeğe askerlik celbi göndereceği kaydedilmişti.

İsrail ordusu, ülkede askerlik celbi gönderilen veya kaçak duruma olan kişi sayısının 71 bin olduğu ve bunun yüzde 80'inin Haredi olduğu tahminini paylaşmıştı.

Haredilerin askerlikten muaf tutulmasını sağlayacak bir yasanın çıkarılmaması nedeniyle Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Haredi koalisyon ortakları hükümetten istifa ettiğini açıklamış, meclis oturumlarını boykot etmeye başlamıştı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

