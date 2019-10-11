Son Dakika Haberleri: Harekata 'Ay Yıldızlı' destek
Son Dakika Güncel Harekata 'Ay Yıldızlı' destek

Harekata 'Ay Yıldızlı' destek

36 dakika önce

Tokat'ta Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler, Fırat'ın Doğusuna düzenlenen Barış Pınarı Harekatı'na ve harekatta görevli Mehmetçiğe Türk Bayrağı ile verme çağrısı yaptı.

Harekata 'Ay Yıldızlı' destek, System.String[]

Tokat'ta Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler, Fırat'ın Doğusuna düzenlenen Barış Pınarı Harekatı'na ve harekatta görevli Mehmetçiğe Türk Bayrağı ile verme çağrısı yaptı.


Tokat'ın Turhal İlçesinde Belediye Başkanı İlker Bekler, Barış Pınarı Harekatına destek için anlamlı bir kampanya başlattı. Evinin balkonuna astığı dev Türk Bayrağı sonrasında sokak sokak gezen Başkan Bekler, ilçe esnafı ve sakinlerine Türk Bayrağı hediye etti. Mehmetçiğe ve operasyona verilecek en güzel desteğin Ay Yıldızlı bayrakla daha anlamlı olacağını ifade eden Başkan Bekler: "Ben de bugün harekat boyunca Mehmetçiğe destek olmak için evime bayrak asıyorum. Değerli Turhallı hemşehrilerimizden de milli birlik ve beraberliğimizin timsali olan bayrağımızı asmanızı, evlerinize, işyerlerinize, sokaklarınıza asmanızı ve Mehmetçiğimize destek olmanızı önemle rica ediyorum. İnanıyorum ki bizim Turhal'dan başlattığımız bu güzel oluşum, Türkiye'de de bir yankı bulacaktır. Allah Türk'e yar olsun" şeklinde konuştu.


İlçe sakinleri ve esnaflar kendilerine hediye edilen Türk Bayraklarını, işyerlerine ve evlerine astı. - TOKAT

İlker Bekler, Turhal, Tokat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 01:07 Kaynak: İHA
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