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HAREKET BOZUKLUKLARINDA TEDAVİYİ KOLAYLAŞTIRAN MERKEZ AÇILDI - Son Dakika

HAREKET BOZUKLUKLARINDA TEDAVİYİ KOLAYLAŞTIRAN MERKEZ AÇILDI

25.12.2021 09:21

Danışmanlık, eğitim, araştırma ve toplumsal sorumluluk başlıkları altında sağlık hizmeti vermeyi amaçlayan İstanbul Kültür Üniversitesi Hareket Analizi Değerlendirme, Uygulama ve Araştırma Merkezi (İKÜ-HAM) açıldı.

Danışmanlık, eğitim, araştırma ve toplumsal sorumluluk başlıkları altında sağlık hizmeti vermeyi amaçlayan İstanbul Kültür Üniversitesi Hareket Analizi Değerlendirme, Uygulama ve Araştırma Merkezi (İKÜ-HAM) açıldı. 450 metrekarelik alana kurulan merkezde, insan biyomekaniği üzerinde gözlem, izlem, analiz ve tedaviye yönelik sağlık hizmetlerinin uygulama ve araştırmaları yapılacak. Ayrıca, vücut ağrısı oluşmadan ağrının oluşabileceği yerler de tespit edilebilecek.

İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesinin akademik kadrosunun liderliğinde çalışmalarına başlayan Hareket Analizi Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi bugün açıldı. En yüksek teknolojili hareket yakalama sistemi ile kurulmuş 6 kameralı odadaki sistem sayesinde aynı hastanın her açıdan ayrı değerlendirilebilecek. İKÜ Ataköy Yerleşkesi Akıngüç Oditoryumu ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen açılış töreninin ardından merkez tanıtımı için gezi düzenlendi. Tanıtıma İKÜ Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Bahar Akıngüç Günver, üniversitenin rektör yardımcısı Prof. Dr. Sinan Alçın, üniversitenin Sağlık Bilimleri Dekanı Prof. Dr. Nazif Ekin Akalan, akademisyenler ve öğrenciler de katıldı.

DATA MERKEZİ OLACAK

Merkez üzerinde 2 senedir çalıştıklarını ifade eden İKÜ Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Bahar Akıngüç Günver, 'Pandemi nedeniyle çok zor süreçlerden geçtik. Bu dönemde öğrencilerin, gençlerin ve çocukların beden sağlığıyla ilgili çok zor bir dönemden geçtiğini biliyoruz. Omurgalarında bazı sağlık sorunları olduğunu biliyoruz. Pek çok konuda olduğu gibi sağlık alanında da data eksikliği olduğu bir gerçek. Bu merkezle bu anlamda yapılacak çalışmalarla ve diğer fakültelerle işbirliğiyle yeni yaklaşımları da kullanarak önemli bir adım attık. Güzel bir merkez, önemli bir yatırım yaptık. 450 metrekarelik güzel bir alan. Hem data toplayacağız hem de hocalarımız halk sağlığı konusunda önemli işler yapacak. Araştırma ile ilgili bir data merkezi olacak' dedi.

AĞRI OLUŞMADAN ÖNCE OLUŞABİLECEĞİ YERLERİ TESPİT EDİYORUZ

Merkezde her hareketi değerlendirdiklerini ve ağrı oluşmadan önce ağrının oluşabileceği yerleri önceden anlamaya çalıştıklarını belirten İKÜ Sağlık Bilimleri Dekanı ve Merkez Müdürü Prof. Dr. Nazif Ekin Akalan, 'Bu anladığımız şeyleri de kliniğe uygulamayı ve tedavinin bir parçası yapmayı planlıyoruz. Hastanın yürüme sırasındaki problemlerini tam tanımlayıp bunu bize gönderen hekime, doktora, fizyoterapide raporla geri gönderiyoruz. Böylece doktor hastası hakkında hareketle ilgili problemleri tam anlamıyla bulabiliyor. Yürüme sırasındaki herhangi bir problem, günlük yaşamda 10 bin adım attığımızı düşünürsek 10 bin kez tekrar ediyor demektir. Bu 10 bin tekrar

size ağrı şeklinde geri dönecektir. Bu ağrılar olmadan önce bunları bulabiliyoruz. Olduktan sonra da ağrının primer nedenini bulabiliyoruz? diye konuştu.

KAS HASTALIKLARI ÜZERİNE DE ÇALIŞMALAR YAPILIYOR

SMA, Duchenne, Parkinson gibi kas hastalıkları üzerine de çalışmaları olduğunu söyleyen Prof. Dr. Akalan, 'Burada hareketle ilgili problemleri belirliyoruz. Eğer bir tedavi yapılacaksa o tedavilerden hangisinin daha etkin olabileceğine doktorun karar vermesine yardım ediyoruz. Tedavileri birbiriyle karşılaştırabiliyoruz. Uygulanan tedavinin ne kadar etkin olup olmadığını da ortaya koyuyoruz' ifadelerini kullandı.

BİREYSEL BAŞVURULAMIYOR

Merkeze bireysel başvuruların olmadığını ve ikili ilişkilerin önemli olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Akalan, 'Bu değerlendirme merkezinde pediatri, omurga değerlendirmeleri, spor yaralanmaları, kol ile ilgili bölümler ve inovasyon bölümümüz var. Sporcular da sakatlığın nereden kaynaklanacağını tahmin etmek, sakatlık sonrası da sahaya dönüş parametrelerine erişip erişmediğine dair testler yapılabilir. Hastaneyle ikili ilişkiniz var. Böyle bir analiz isteniyorsa biz buradayız, bizimle ikili anlaşma yapılması yeterli ve biz herkese açığız' dedi.

Prof. Dr. Akalan, uluslar arası üniversitelerle de iş birliği içinde çalıştıklarını vurguladı.

TEMİZ VERİLERİN VERİLDİĞİ MERKEZ

Ana hedeflerinin çağdaş medeniyetler seviyesine gelmek olduğunu belirten Prof. Dr. Akalan, sözlerini şöyle sürdürdü:

'Bazı hastalıklar kalıcı ama bazıları pregresyon göstererek ilerliyor. Biz hastalığın ne kadar ilerlediğini rakamsal olarak gösterebiliriz. Buna bir tedavi metodu, iyileştirmek, kötüleşmeyi yavaşlatmak ya da durdurmak istiyorsa bunu da tam gösterir. Tedavi metodunun yanlışlığı yapıldığında bunu da ilk söyleyecek merkez burasıdır. Böyle olunca hastayı zaman kaybından, paradan ve efor fazlasından koruyacak bir merkez. Burası bir tedavi merkezi değil tedaviye karar verecek olan temiz verilerin verildiği merkez.?

HAREKET BOZUKLUKLARINDA TEDAVİYİ KOLAYLAŞTIRAN MERKEZ AÇILDI
HAREKET BOZUKLUKLARINDA TEDAVİYİ KOLAYLAŞTIRAN MERKEZ AÇILDI
HAREKET BOZUKLUKLARINDA TEDAVİYİ KOLAYLAŞTIRAN MERKEZ AÇILDI
HAREKET BOZUKLUKLARINDA TEDAVİYİ KOLAYLAŞTIRAN MERKEZ AÇILDI

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Kültür Üniversitesi, Araştırma, İstanbul, Akalan, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel HAREKET BOZUKLUKLARINDA TEDAVİYİ KOLAYLAŞTIRAN MERKEZ AÇILDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: HAREKET BOZUKLUKLARINDA TEDAVİYİ KOLAYLAŞTIRAN MERKEZ AÇILDI - Son Dakika
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