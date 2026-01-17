Harmandalı Çöplüğü Yeşil Alan Olmalı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Harmandalı Çöplüğü Yeşil Alan Olmalı

Harmandalı Çöplüğü Yeşil Alan Olmalı
17.01.2026 15:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Çiğli'de halk, eski atık tesisinin yeşil alana dönüştürülmesini istiyor.

İZMİR'in Çiğli ilçesindeki Harmandalı Düzenli Atık Depolama Tesisi'nin yeşil alana çevrilmesini isteyen bölge halkı, bir araya gelerek taleplerini açıkladı.

Çiğli'nin Cumhuriyet Mahallesi'nin sakinleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından bir dönem kullanılan ve tepki çeken Harmandalı Düzenli Atık Depolama Tesisi'nin yeşil alana çevrilmesi için bir araya geldi. Mahalleli, bölgenin şimdiki halini ve nasıl olmasını istediklerini gösteren fotoğrafların yer aldığı bir pankart açtı. Topluluk adına açıklama yapan eski Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Dursun Ali Kazar, "Harmandalı çöplüğü kapandı ama yetkililerden resmi açıklama gelmedi. Biz 'Harmandalı'ya artık çöp gelmeyecek' demelerini bekliyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, bu alana artık çöp depolamak istemediklerini söyledi. Ama ne yazık ki aldığımız duyumlara göre 10 gün sonra çöp gelme ihtimali bulunuyormuş" dedi.

'HUKUKSAL MÜCADELE NİHAYET SONA ERDİ'

Ahmetefendi Mahalle Muhtarı Hasan Ali Baytaş ise "Yaklaşık 18-19 yıldır bu bölgedeki çöple ilgili mücadelemiz var. 5 Mayıs 2025'te Dursun Ali kardeşimizin hukuksal mücadelesi nihayet sona erdi. Danıştay 4'üncü Dairesi, 'Harmandalı çöpü çevreye ve halka tehlike arz ediyor' diyerek kapatılması noktasında kararını verdi. 18 yıl önce İzmir Büyükşehir Belediyesi çöplüğün kapatılacağını duyurmuş ve alanın kent ormanına dönüşmesine ilişkin broşür dağıtmıştı ancak karara kadar bu rezalet devam etti. Bu vesileyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımıza artık çöp dökümüne izin vermedikleri için yürekten teşekkür ediyorum. Burada bizler değil, Çiğli Belediyesi'nin başkanı olmalıydı. Çiğli'nin meclis üyeleri olmalıydı. Çiğli'deki dernekler, STK'lar, örgütleri, odalar olmalıydı. Bugün herkes politik davranıyor. Harmandalı halkının sesini kimse duymak istemiyor" diye konuştu. Baytaş, bölgenin yeşillendirilmesini istediklerini de söyledi. Açıklamanın sonunda mahalle halkı, davul zurna eşliğinde tepkilerini gösterip, sessizce dağıldı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Belediye, Güncel, Çiğli, İzmir, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Harmandalı Çöplüğü Yeşil Alan Olmalı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir devrin sonu Darıca Hayvanat Bahçesi kapatıldı Bir devrin sonu! Darıca Hayvanat Bahçesi kapatıldı
Temizlik işçisinin feci ölümü Çarpışan araçların arasında sıkıştı Temizlik işçisinin feci ölümü! Çarpışan araçların arasında sıkıştı
CHP lideri Özel’den emeklileri heyecanlandıran sözler: Haftaya çok güzel bir şey olacak CHP lideri Özel'den emeklileri heyecanlandıran sözler: Haftaya çok güzel bir şey olacak
Mert Günok’tan genç Beytullah’a forma jesti Mert Günok'tan genç Beytullah'a forma jesti
Arnavutköy’de araçta bulunan cesedin sırrı çözüldü, cinayetin her detayı korkunç Arnavutköy'de araçta bulunan cesedin sırrı çözüldü, cinayetin her detayı korkunç
Kedisini kurtarmak için alevlerin içine daldı, komşuları güçlükle dışarı çıkardı Kedisini kurtarmak için alevlerin içine daldı, komşuları güçlükle dışarı çıkardı

16:30
Jorge Jesus, Arabistan’ı karıştırdı Dev ceza geliyor
Jorge Jesus, Arabistan'ı karıştırdı! Dev ceza geliyor
16:09
Sosyal medyada gündem olan ’’Yardım çığlığı’’ asılsız çıktı
Sosyal medyada gündem olan ''Yardım çığlığı'' asılsız çıktı
15:49
Kamçatka’da buzul çağını aratmayan görüntüler Kar kalınlığı 4. kata kadar çıktı
Kamçatka'da buzul çağını aratmayan görüntüler! Kar kalınlığı 4. kata kadar çıktı
15:37
SGK listeyi genişletti: Bu meslekleri yapanlar 5 yıl daha erken emekli olacak
SGK listeyi genişletti: Bu meslekleri yapanlar 5 yıl daha erken emekli olacak
14:31
Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Gazze Barış Kurulu’nda kurucu üye olmaya davet etti
Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Gazze Barış Kurulu'nda kurucu üye olmaya davet etti
14:17
Youtuber babalarının öldürdüğü kardeşler yan yana toprağa verildi Annenin feryadı yürek dağladı
Youtuber babalarının öldürdüğü kardeşler yan yana toprağa verildi! Annenin feryadı yürek dağladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2026 16:49:50. #7.11#
SON DAKİKA: Harmandalı Çöplüğü Yeşil Alan Olmalı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.