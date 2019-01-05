Son Dakika Haberleri: Harran'da Evi Yanan Aile Yardım Bekliyor

Harran'da Evi Yanan Aile Yardım Bekliyor

43 dakika önce

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde çıkan yangında evi yanan aile yardım bekliyor.

Harran'da Evi Yanan Aile Yardım Bekliyor, System.String[]
Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde çıkan yangında evi yanan aile yardım bekliyor.


Küplüce Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Sungur, gazetecilere yaptığı açıklamada, bir süre önce evinde elektrik kontağından kaynaklı yangın çıktığını ve her şeylerinin yandığını söyledi.

Zor durumda olduklarını ve yetkililerden bu anlamda destek beklediklerini dile getiren Sungur, "Evimiz tamamen yandı. Eşim engelli, hava şartları çok kötü. Bu nedenle çocuklarımla komşularda kalıyoruz. Çok zor durumdayız. Allah rızası için yetkililer bize yardım etsin." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 12:38 Kaynak: AA

Mehmet Sungur, Şanlıurfa, Harran, Güncel
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