Harran'da Kayıp Sürücü 19 Gün Sonra Bulundu

(ŞANLIURFA) – Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde 29 Aralık 2025'te sulama tahliye kanalına düşen otomobilde kaybolan sürücüden 19 gün sonra acı haber geldi.

Harran ilçesine bağlı Buğdaytepe Mahallesi'nde meydana gelen olayın ardından, kanalda kaybolan H.G.'nin bulunması için Şanlıurfa Valiliği koordinasyonunda kapsamlı arama çalışmaları yürütüldü.

Şanlıurfa Valiliği tarafından yapılan basın açıklamasında, kayıp sürücünün 15 Ocak 2026 günü saat 18.00 sıralarında Suriye'de Barış Pınarı Harekat Bölgesi Telabyad sınırları içerisinde, Türkiye sınırına yaklaşık 24 kilometre uzaklıkta bulunduğu bildirildi.

Gerekli işlemlerinin ardından Akçakale Devlet Hastanesi'ne getirilen H.G.'nin, adli sürece ilişkin iş ve işlemlerin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edileceği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, hayatını kaybeden vatandaşa Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı dilekleri iletildi.