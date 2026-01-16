Harran'da Kayıp Sürücü 19 Gün Sonra Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Harran'da Kayıp Sürücü 19 Gün Sonra Bulundu

16.01.2026 02:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Harran'da sulama kanalına düşen sürücü H.G., 19 gün sonra Suriye sınırında kayıpsız bulundu.

(ŞANLIURFA) – Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde 29 Aralık 2025'te sulama tahliye kanalına düşen otomobilde kaybolan sürücüden 19 gün sonra acı haber geldi.

Harran ilçesine bağlı Buğdaytepe Mahallesi'nde meydana gelen olayın ardından, kanalda kaybolan H.G.'nin bulunması için Şanlıurfa Valiliği koordinasyonunda kapsamlı arama çalışmaları yürütüldü.

Şanlıurfa Valiliği tarafından yapılan basın açıklamasında, kayıp sürücünün 15 Ocak 2026 günü saat 18.00 sıralarında Suriye'de Barış Pınarı Harekat Bölgesi Telabyad sınırları içerisinde, Türkiye sınırına yaklaşık 24 kilometre uzaklıkta bulunduğu bildirildi.

Gerekli işlemlerinin ardından Akçakale Devlet Hastanesi'ne getirilen H.G.'nin, adli sürece ilişkin iş ve işlemlerin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edileceği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, hayatını kaybeden vatandaşa Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı dilekleri iletildi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Güvenlik, Suriye, Harran, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Harran'da Kayıp Sürücü 19 Gün Sonra Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Estetik olmak istedi, hayatının şokunu yaşadı Estetik olmak istedi, hayatının şokunu yaşadı!
Galatasaray’ın Hakan Çalhanoğlu için yapacağı teklif belli oldu Galatasaray'ın Hakan Çalhanoğlu için yapacağı teklif belli oldu
Hollanda’nın Utrecht kentinde meydana gelen patlama yangına yol açtı Hollanda'nın Utrecht kentinde meydana gelen patlama yangına yol açtı
İsrail, İran devlet bankası Bank Melli’yi “terör örgütü“ listesine aldı İsrail, İran devlet bankası Bank Melli'yi "terör örgütü" listesine aldı
Adana’da 2 çocuğunu tabancayla öldüren baba intihar etti Adana'da 2 çocuğunu tabancayla öldüren baba intihar etti
Silahı kafasına doğrultup defalarca tetiğe bastı, gerçek bambaşka çıktı Silahı kafasına doğrultup defalarca tetiğe bastı, gerçek bambaşka çıktı

22:58
Kuyumcudan 3 milyon liralık altın çalıp kaçtı
Kuyumcudan 3 milyon liralık altın çalıp kaçtı
22:52
Sergen Yalçın’dan taraftarlara transfer müjdesi
Sergen Yalçın'dan taraftarlara transfer müjdesi
22:39
Şanlıurfa’da kanalda kaybolan sürücünün cansız bedeni Suriye’de bulundu
Şanlıurfa'da kanalda kaybolan sürücünün cansız bedeni Suriye'de bulundu
22:21
Beşiktaş 3 golle kupada 2’de 2 yaptı
Beşiktaş 3 golle kupada 2'de 2 yaptı
21:44
Beyaz Saray: İran, 800 idamı durdurdu
Beyaz Saray: İran, 800 idamı durdurdu
21:21
Silahı kafasına doğrultup defalarca tetiğe bastı, gerçek bambaşka çıktı
Silahı kafasına doğrultup defalarca tetiğe bastı, gerçek bambaşka çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2026 03:39:33. #7.11#
SON DAKİKA: Harran'da Kayıp Sürücü 19 Gün Sonra Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.