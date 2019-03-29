Son Dakika Haberleri: Harran'da Özyavuz'a Tam Destek

Harran'da Özyavuz'a Tam Destek

38 dakika önce

Demokrat Parti Harran Belediye Başkan Adayı Mehmet Özyavuz, ilçede düzenlenen mitingde vatandaşlardan destek istedi.

Harran'da Özyavuz'a Tam Destek, System.String[]
Demokrat Parti Harran Belediye Başkan Adayı Mehmet Özyavuz, ilçede düzenlenen mitingde vatandaşlardan destek istedi.

Demokrat Parti Harran Belediye Başkan Adayı ve mevcut Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz, Harran Saatli Kule Meydanında gerçekleşen Harran mitinginde, partililer ve meclis üyeleri ile binlerce vatandaş katıldı.

Harran'da düzenlediği mitinde halka hitap eden Özyavuz "Kıymetli Harranlılar, hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Sizlerin varlığı bizler için çok önemlidir. Harran tarihini bilir, Harran geçmişini bilir, bu kutsal göreve bizleri siz getirdiniz, sizlerle birlikte koskoca 10 yılı geride bıraktık. Geçen bu 10 yılda Harran için gece gündüz çalıştık. Harran her şeyin en iyisine layıktır. Bizler Harran için hizmeti aşk bildik, aşk belledik" dedi.

"Bir dikili ağaçları bile yok"

Özyavuz, " Birilerinin bölgede bizim hakkımızda karalama kampanyaları başlattığını biliyoruz. İstedikleri karalama kampanyası başlatsınlar. Bunu yapan kişiler geçmişi kötü ve karanlık olan kişilerdir. Yıllarca bu tarihi Harran ilçesini yönettiler. Lakin 2009 yılında halk bizi seçip bu kutsal göreve getirdiğinde gördük. Bunların eser olarak bir dikili taşları bile yok. Harran hak ettiği hizmeti bizim dönemimizde aldı. İlçenin genelinde alt yapı, üst yapı, sosyal, kültürel, turizm sportif faaliyetler gibi hizmetlerin eksikliğini giderdik ve çok şükür Harran'ı yeniden inşa ettik. Tabi bu güzel hizmetleri sizin sayenizde değerli Harranlı hemşehrilerimin desteğiyle ilçemize kazandırdık. 'Her şey Harran İçin' parolasıyla çıktığımız bu kutsal yolda pazar günü yapılacak yerel seçimlerde size yeniden yanımızda göreceğimizden hiçbir kuşkumuz yok. Bugün gerçekleştirdiğimiz Büyük Harran mitingine gelerek bizlere destek veren tüm Harranlı kardeşlerime yürekten teşekkür ediyorum. Zafer inananlarındır inşallah" ifadelerini kullandı.

Binlerce vatandaşın katılımıyla düzenlenen Harran mitinginde, Demokrat Parti Harran Belediye meclis üyeleri adayları sahneye çağrılarak vatandaşlara tanıtıldı. - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 11:19 Kaynak: İHA

Politika
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