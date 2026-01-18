Harşit Çayı'nda Mahsur Kalan Kedi Kurtarıldı

Gümüşhane'de Harşit Çayı'nda mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Hasanbey Mahallesi mevkisinde çayda bir kedinin mahsur kaldığını gören vatandaşlar durumu, Gümüşhane Belediyesi İtfaiye ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kediyi kurtarmak için çalışma yapıldı.
Ekiplerce ıslanıp donmaktan kurtarılan kedi, doğal yaşam alanına bırakıldı.
