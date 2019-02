Harvardlı Profesörden Mutluluğun Tarifi: "Para Yerine Zamanı Tercih Edin"

Dünyanın en prestijli iş ve yönetim dergilerinden biri olan Harvard Business Review, her türlü yönetim ve iş dünyasının sorunlarını dile getiren ve bunlara çözümler sunmaya çalışan bir dergi. Derginin bu ayki konusu ise zaman ve önemi. Harvard Business School profesörü olan Ashley Whillans, makalenin girizgahını şöyle yapıyor: "Bir şeyi tecrübe etmek ve ondan zevk almak için gerekli olan zamanı, olduğundan fazla abartıyoruz.""Sonuçta daha etkin şekilde kullanabileceğimiz küçük 'zaman parçacıklarını' boşa harcamış oluyoruz. Bir arkadaşımızla beş dakika oturup sohbet etmek ya da bir makinede yirmi dakika da olsa spor yapmak, beklediğimizden çok daha büyük etkilere sahip."Bu hususta Whillans'ın söylemek istediği şey, aslında temel olarak sahip olduğumuz boş zamana ne yapmamız gerektiğini bilerek yaklaşmamızın önemi. Zaman yönetim uzmanı Laura Vanderkam'ın Off the Clock adlı kitabında bu durumu şöyle özetlemiş: "Bazı insanlar sabah 8'de evden işe giderken öğlen 1'e kadar ne yapacaklarını, nasıl çalışacaklarını düşünmez. Akşam 6'da eve geldiklerinde ise uyuyana kadar nasıl vakit geçirecekleri hakkında en ufak fikirleri dahi yoktur."Ashley Whillans'ın da belirttiği gibi insanların diğer insanlarla etkileşime geçmesinin, birbirleriyle vakit geçirmesinin önemli olduğunu söyleyen Vanderkam "İnsanlar zamanı genişletir" diyor.Para kazanmak oldukça önemli olsa da bunun bir süre sonra monotonlaşacağını, yapılan işten zevk alınması için insanın kendisine ve çevresine zaman ayırması gerektiğini; bunun sonucunda da paranın kazanılma sürecinin daha verimli olacağını söyleyen Whillians ve Vanderkam, mutlu olmanın bu şekilde gerçekleşebileceğini belirtiyor.