HASAN ABDAL - Baisakhi festivali başladı - Son Dakika

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Binlerce Sih hacı, kutsal bayramları olan "Baisakhi" kutlamalarına katılmak ve hacı olmak için Pakistan'ın Hasan Abdal şehrine akın etti. Sihler burada 4 gün kalarak ibadet etmelerinin ardından Lahore kenti yakınlarındaki "Nankana Sahib" tapınağına hareket edecek. Vaisakhi olarak da bilinen Baisakhi, en önemli Sih festivallerinden biridir. Her yıl binlerce Sih hacı, Sihizm kurucusu olan Guru Nanak Dev'in doğum yeri olan Panja Sahib ve Nankana Sahib'in türbelerini ziyaret ediyor.