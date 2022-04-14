HASAN ABDAL - Baisakhi festivali başladı - Son Dakika
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HASAN ABDAL - Baisakhi festivali başladı

14.04.2022 16:27

Törenden detaylar Binlerce Sih hacı, kutsal bayramları olan "Baisakhi" kutlamalarına katılmak ve hacı olmak için Pakistan'ın Hasan Abdal şehrine akın etti.

Törenden detaylar

Binlerce Sih hacı, kutsal bayramları olan "Baisakhi" kutlamalarına katılmak ve hacı olmak için Pakistan'ın Hasan Abdal şehrine akın etti. Sihler burada 4 gün kalarak ibadet etmelerinin ardından Lahore kenti yakınlarındaki "Nankana Sahib" tapınağına hareket edecek. Vaisakhi olarak da bilinen Baisakhi, en önemli Sih festivallerinden biridir. Her yıl binlerce Sih hacı, Sihizm kurucusu olan Guru Nanak Dev'in doğum yeri olan Panja Sahib ve Nankana Sahib'in türbelerini ziyaret ediyor.

HASAN ABDAL - Baisakhi festivali başladı
HASAN ABDAL - Baisakhi festivali başladı
HASAN ABDAL - Baisakhi festivali başladı

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Pakistan, Abdal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: HASAN ABDAL - Baisakhi festivali başladı - Son Dakika
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