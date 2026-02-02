Hasan Altun'dan Berat Kandili Mesajı - Son Dakika
Hasan Altun'dan Berat Kandili Mesajı

Hasan Altun\'dan Berat Kandili Mesajı
02.02.2026 10:20
Başkan Altun, Berat Kandili'nin önemini vurguladı, birlik ve beraberlik diledi.

Araban Ziraat Odası ve Sarımsak Üretici Birliği Başkanı Hasan Altun, Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Altun, mesajında Berat Kandili'nin İslam dünyasında önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayarak, "Rahmet kapılarının sonuna kadar açıldığı, günahların bağışlandığı mübarek bir Berat Kandili'ni Arabanlı üretici ve çiftçilerimizle birlikte idrak etmenin huzurunu yaşıyoruz. Berat gecesi; Yüce Allah'ın rahmet, lütuf ve mağfiretiyle kullarına bağışlanma kapılarını ardına kadar araladığı, duaların kabul edildiği, ibadetlerin kat kat mükafatlandırıldığı müstesna bir zaman dilimidir" ifadelerini kullandı.

Berat Kandili'nin, insanların kendilerini ve sorumluluklarını gözden geçirmesi açısından önemli bir fırsat sunduğunu belirten Altun, "Bu mübarek gecede; kin, nefret, haksızlık ve adaletsizlik gibi kötü duygulardan arınmalı, Rabbimizin affediciliğine ve bağışlayıcılığına sığınmalıyız. Dargınlıkların sona erdiği, yüzlerin güldüğü, kalplerin yumuşadığı ve birlik beraberliğin pekiştiği bir gece olmasını temenni ediyorum" dedi.

Başkan Altun mesajının sonunda ise, "Bu duygu ve düşüncelerle başta Arabanlı üretici ve çiftçilerimiz olmak üzere tüm hemşehrilerimizin ve aziz milletimizin Berat Kandili'ni tebrik ediyorum. Bu mübarek gecenin sağlık, huzur ve mutluluğa vesile olmasını, Araban Ovası'nın bereketli topraklarına hasat döneminde bol rekolte ve bereket getirmesini Yüce Allah'tan niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

