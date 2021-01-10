Hasan Can Kaya: İnsanları güldürünce fırça yerdim! - Son Dakika

Hasan Can Kaya: İnsanları güldürünce fırça yerdim!

10.01.2021 08:42
Hasan Can Kaya: İnsanları güldürünce fırça yerdim!, System.String[]

? Exxen ile yollar nasıl kesişti?

? Exxen ile yollar nasıl kesişti?

Teknik ekip aylardır çok düşük bütçelere çalışıyordu. Onlara daha yüksek bütçe verebilmem için projenin para kazanması gerekiyordu. Ayrıca yeni hayal ettiğimiz projeleri de yapıp yayınlayabileceğimiz bir platforma ihtiyacımız vardı. Onun için de kaynak lazımdı. Dolayısıyla biz aralık ayında bir transferi tasarlıyorduk. Bu Exxen olmasaydı da başka bir yer olacaktı. Ama şartlarımız vardı.

? Neydi şartlarınız?

Öncelikle aynı özgürlükte ve samimiyetle mizah yapabilmek... Biz programa YouTube'da başladıktan kısa süre sonra bir kanaldan teklif aldık ama kabul etmedik. Çünkü bize çok karışacaklardı. Direkt masadan kalktık o yüzden. Orada mutlu olamayacağımızı gördük. Zaten ben mutlu olmadığım işi yapamam, mutlu olmadığım yerde duramam. Benim mutlu olmadığım yerde seyircilerimi mutlu edemem.

Orada şunu anladık, bizim çok daha başarılı olmamız lazım ki platformlar bize karışamayacak noktaya gelsinler. Bu kadar kısa süreyi de beklemiyorduk. Daha yavaş ilerleriz diye öngörüyorduk. Acun abi aradı, gittik görüştük. ve ilk uzun toplantıda hiç para konuşulmadı. "İçeriğe karışacak mısınız" dedik. "Kesinlikle karışılmayacak. Siz YouTube'da yaptığınız gibi özgürce mizahınızı yapmaya devam edeceksiniz" dedi. Para konuşmadan el sıkıştık. 3'üncü toplantımızda bizim ne alacağımızı konuştuk. Biliyorduk ki oradan alacağımız ücretle ekibimizin parasını da karşılayabiliriz, diğer projelere kaynak da yaratabiliriz. Bizim için önemli olan buydu. Gerisi önemli değildi.

GERÇEKLİK DUYGUSU ÖN PLANDA OLMALI

? Özgürce mizah yapmaya verdiğiniz önemi anlattınız. Peki iyi mizahın püf noktası nedir sizce?

Bence halkın istediği şeylere kulak verip kendi tarzınızı yaratmalısınız. Sadece her zaman gülünen işler yapmak yerine hem kaliteli hem bizden ve gerçeklik duygusunu taşıyan işlerle ön planda olmalısınız.

? "Konuşanlar" adlı YouTube programınızla adınızı duyurdunuz. Bu şovun sizin için anlamı nedir?

Benim için çok özel. Çünkü ilk projem. Bu kadar sevilmesi beni ayrıca mutlu etti.

? Gösterilerde en çok hangi noktalarda strese girersiniz?

Beni strese sokan pek bir şey olmuyor. Beni izleyenleri arkadaş grubum gibi görüyorum. Onlarla sohbet ediyormuşum hissiyle sahneye çıkıyorum.

? Peki ya en mutlu eden şey nedir?

Ne kadar çok kalabalık görürsem o kadar mutlu oluyorum ve gösteri de o kadar eğlenceli geçiyor.

İŞİMİ TUTKUYLA YAPIYORUM

? Bu işten para kazanmak hayatınızda neleri değiştirdi?

Para benim için bir araç. Çünkü mizah özgürce yapıldığında güzel. Bunun için de maddi olarak yeteri kadar gücünüzün olması gerekiyor. Geçim derdi olmaması verimi her zaman artırır. Ama bunun dışında hayatımda bir şey değişmedi.

? Sizce başarınızın sırrı nedir?

İşimi severek, tutkuyla yapmak. Ben işime aşığım ve gerçekten tutkuyla yapıyorum.

İNSANLARI GÜLDÜRÜNCE FIRÇA YERDİM

? Stand up'a nasıl başladınız?

Güngören'de büyüdüm. Yersiz şaka yapan, aşırı neşeli ve enerjik bir çocuktum. İnsanları güldürdüğümde etrafımdakilerden fırça yerdim. İnsanların tepki gösterdiği mizah tutkumu meslek olarak yapma fikri rüyalarıma girmeye başlamıştı. Önce birkaç yıl setlerde çalıştım. Hem para kazanıyor, hem de senaryo yazmayı öğreniyordum. Yavaş yavaş yazar olarak işler almaya başlayınca sette çalışmayı tamamen bıraktım ve kendimi senaryo yazmaya adadım. 2014 yılında senarist arkadaşların da ısrarıyla, sürekli ertelediğim stand up gösterilerine başladım. Böylece adım adım hedefime doğru ilerledim.

Hasan Can Kaya: İnsanları güldürünce fırça yerdim!

Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Hasan Can Kaya: İnsanları güldürünce fırça yerdim! - Son Dakika Magazin


YORUMLAR

Son Dakika

Uzmanlar normalleşme için bu ayın sonunu işaret etti: Kısıtlamalar kalkmalı, okullar ve küçük işletmeler açılmalı Pakistan'ın ardından Vatikan da karanlığa gömüldü: Sabotaj ihtimali değerlendiriliyor Erman Toroğlu'ndan Marius Sumudica'ya skandal sözler: Affedersin çingenelik bu! Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Koç'tan WhatsApp açıklaması: BİP ve Dedi kullanalım Pakistan karanlığa gömüldü! Hava kuvvetleri alarmda WhatsApp'ın tepki çeken kararı sonrası boykot büyüyor Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! 200 lira ile sigaralarını yaktılar "Her zaman bunu hayal ettim" deyip genç kızın cansız bedeni ile ilişkiye girdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat vermişti! AK Parti genel merkez yönetiminde yüzde 50 değişim bekleniyor Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat vermişti! AK Parti genel merkez yönetiminde yüzde 50 değişim bekleniyor         
08:32
Endonezya'da denize düşen yolcu uçağından ilk sinyal alındı Endonezya'da denize düşen yolcu uçağından ilk sinyal alındı         
08:15
Korkunç olay! Arkadaşının silahıyla kendisini başından vurdu Korkunç olay! Arkadaşının silahıyla kendisini başından vurdu         
06:41
Selçuk Bayraktar da WhatsApp'ı sildi! İşte kullandığı 3 uygulama Selçuk Bayraktar da WhatsApp'ı sildi! İşte kullandığı 3 uygulama         
00:22
Survivor maratonu başladı! Herkes Acun Ilıcalı'nın adaya geliş şeklini konuşuyor Survivor maratonu başladı! Herkes Acun Ilıcalı'nın adaya geliş şeklini konuşuyor         
23:22
DEVA Partisi'nden Soylu'ya Kaftancıoğlu tepkisi: Açıkça suç işliyor DEVA Partisi'nden Soylu'ya Kaftancıoğlu tepkisi: Açıkça suç işliyor         
21:45
Karayipler'de tatil yapan Şeyma Subaşı, lüks tekneden bikinili pozlarını paylaştı Karayipler'de tatil yapan Şeyma Subaşı, lüks tekneden bikinili pozlarını paylaştı         
19:57
Kendisine ve kızlarına işkence yapan eşini öldüren Melek İpek tutuklandı Kendisine ve kızlarına işkence yapan eşini öldüren Melek İpek tutuklandı         
15:23
Şarkıcı Ferah Zeydan, 70 kilo verdi! Son halini görenler tanıyamadı Şarkıcı Ferah Zeydan, 70 kilo verdi! Son halini görenler tanıyamadı         
13:37
Egzoz emisyon ölçümü yaptırmayanlara uygulanacak ceza 2 bin 67 lira oldu Egzoz emisyon ölçümü yaptırmayanlara uygulanacak ceza 2 bin 67 lira oldu         
13:11
Siirt'te bir kişi, tarlasında bulduğu taşları 50 bin dolardan satışa çıkardı Siirt'te bir kişi, tarlasında bulduğu taşları 50 bin dolardan satışa çıkardı         
12:08
Eski erkek arkadaşının 10 yerinden bıçakladığı Çağla, yaşananları anlattı: Eşofmanımı indirmeye çalışırken 'beni aldattın' diyordu Eski erkek arkadaşının 10 yerinden bıçakladığı Çağla, yaşananları anlattı: Eşofmanımı indirmeye çalışırken 'beni aldattın' diyordu         
11:24
Erdoğan'ın Asiltürk'ü ziyaretinden sonra Karamollaoğlu, Cumhur İttifakı'na yeşil ışık yaktı Erdoğan'ın Asiltürk'ü ziyaretinden sonra Karamollaoğlu, Cumhur İttifakı'na yeşil ışık yaktı         
11:16
'Mesleği unutulmasın' diye ücretsiz kurs açtı, ilk başvuranlar doktorlar, polisler ve öğretmenler oldu 'Mesleği unutulmasın' diye ücretsiz kurs açtı, ilk başvuranlar doktorlar, polisler ve öğretmenler oldu         
10:36
Cami imamından CHP'lilerle ilgili skandal paylaşım! İlçe başkanı suç duyurusunda bulundu Cami imamından CHP'lilerle ilgili skandal paylaşım! İlçe başkanı suç duyurusunda bulundu         
10:17
Tarlanın ortasında Roma dönemine ait olduğu düşünülen 2 bin yıllık kaya mezar bulundu Tarlanın ortasında Roma dönemine ait olduğu düşünülen 2 bin yıllık kaya mezar bulundu         
10:13
Depo depo vurgun! İhtiyaç sahipleri için topladıkları yardımları satıp altına yatırdılar Depo depo vurgun! İhtiyaç sahipleri için topladıkları yardımları satıp altına yatırdılar         
09:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2021 08:58:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Hasan Can Kaya: İnsanları güldürünce fırça yerdim! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei