Hasankeyf'in Gece Işıkları Dronla Görüntülendi

BATMAN'ın 12 bin yıllık tarihe sahip Hasankeyf ilçesinde ışıklandırma çalışmalarıyla gece saatlerinde de ziyaretçilerini ağırlayan Şaab Vadisi ve kale bölgesi, dronla görüntülendi.

Batman'ın 12 bin yıllık tarihe sahip, yukarı Mezopotamya'dan Anadolu'ya geçiş yolu üzerinde, Dicle Nehri'nin kenarında bulunan, Bizanslılar, Sasaniler, Emeviler, Abbasiler, Hamdaniler, Mervaniler, Artuklular, Eyyübiler, Akkoyunlular, Safeviler ve Osmanlılar gibi birçok medeniyete ev sahipliği yapan ilçesi Hasankeyf, gece aydınlatmaları sayesinde canlılığını koruyor. Yerli ve yabancı ziyaretçilere farklı bir tarih deneyimi sunan tarihi ilçe, dronla görüntülendi.

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,