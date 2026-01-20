YPG'nin Haseke'de katlettiği 10 sivilin cesedine ulaşıldı - Son Dakika
YPG'nin Haseke'de katlettiği 10 sivilin cesedine ulaşıldı

20.01.2026 14:40  Güncelleme: 15:51
Terör örgütü YPG/SDG'nin, Suriye'nin kuzeydoğusunda orduyla çatıştığı Haseke kenti kırsalında çekildiği bir kontrol noktası yakınında, araçlarına ateş açılan 10 sivilin öldüğü ortaya çıktı.

YPG'nin, Mükmin Köyü çevresinde bulunan ve dün boşalttığı kontrol noktası yakınında yaşandığı ortaya çıkan saldırıda, 2 araçta bulunan ikisi kadın, ikisi çocuk olmak üzere 10 sivilin yaşamını yitirdiği tespit edildi.

MERMİ YAĞMURUNA TUTULMUŞLAR

Çatışmalar nedeniyle Haseke'den ayrılmaya çalışan ailelere ait olduğu düşünülen araçların, mermi yağmuruna tutulduğu görüldü. Bölgedeki Suriye ordusu yetkilileri, saldırının bölge halkının yerlerinden ayrılmasını istemeyen örgüt unsurlarınca yapıldığını belirtti.

ÇATIŞMALAR YENİDEN BAŞLADI

Suriye ordusu, dün Haseke kırsalından kent merkezi yönünde ilerleyişini sürdürerek bölgeyi kontrol altına almak için 4 noktada konuşlanmış, sabah saatlerinde duran çatışmalar, öğlen yeniden başlamıştı.

Kaynak: AA

Güvenlik, Güncel, Suriye, Terör, YPG, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • brskili brskili:
    bu Türk medyasına ne olmuş yat kalk sdg ypg başka işiniz yok mu sizin bizim memeleket bizi ilgilendiriyor bana ne başakalarından 1 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
