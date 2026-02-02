Haseke'de Coşkulu Karşılama - Son Dakika
Haseke'de Coşkulu Karşılama

02.02.2026 16:25
Suriye İçişleri Bakanlığı'nın Haseke'deki iç güvenlik birimi, kent halkı tarafından coşkuyla karşılandı.

Suriye hükümeti ile terör örgütü YPG arasında imzalanan mutabakat kapsamında, Haseke'ye giriş yapan Suriye İçişleri Bakanlığına bağlı iç güvenlik birimini kent halkı coşkuyla karşıladı.

Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'nin haberinde, Haseke'de halkın İçişleri Bakanlığına bağlı iç güvenlik birimini coşkuyla karşıladığı belirtildi.

Sosyal medyada da, Haseke halkının Suriye bayrakları ile İçişleri Bakanlığına bağlı güçleri coşkuyla karşıladığı görüntüler paylaşıldı.

YPG, Haseke'de sabah 6 ile akşam 21 arasında sokağa çıkma yasağı ilan etmişti buna rağmen insanların kutlama yapmak ve İçişleri Bakanlığı güçlerini karşılamak için sokağa çıktığı görüldü.

Suriye İçişleri Bakanlığına bağlı 8 personel taşıyıcı zırhlı araç, çok sayıda dört çeker pikap, ambulans ve baz istasyonu aracından oluşan konvoy, daha önce doğu hattından terör örgütü YPG'nin işgali altındaki kent merkezine giriş yapmaya başlamıştı.

Suriye hükümeti ile terör örgütü YPG arasında varılan mutabakat kapsamında, örgütün işgali altındaki Haseke kenti ile Kamışlı ilçesinde güvenlik ve devlet kurumlarının Suriye yönetimine teslim edilmesi öngörülüyor.

Kaynak: AA

İçişleri Bakanlığı, Yerel Haberler, Orta Doğu, Güvenlik, Suriye, Güncel

