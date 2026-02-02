Haseke'de Güç Entegrasyonu Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Haseke'de Güç Entegrasyonu Başladı

02.02.2026 20:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye hükümeti ile YPG arasında mutabakat sonrası Haseke'de güvenlik güçlerinin entegrasyonu başladı.

Haseke İç Güvenlik Komutanı Tuğgeneral Mervan el-Ali, Suriye hükümeti ile terör örgütü YPG arasında imzalanan mutabakat kapsamında bölgedeki güçlerin entegrasyon sürecinin başladığını açıkladı.

Haseke İç Güvenlik Komutanı Tuğgeneral Ali, Suriye İçişleri Bakanlığına bağlı iç güvenlik birimine ait bir konvoyun Haseke il merkezine giriş yapmasının ardından basın açıklaması yaptı.

Ali, Haseke ilindeki mevcut güçlerle koordinasyon içerisinde kentin iç güvenliğini devralmaya başladıklarını belirterek, YPG'ye bağlı sözde güvenlik gücü "Asayiş" birimlerinin kademeli olarak Suriye İç Güvenlik güçlerine entegre edileceğini bildirdi.

Sürecin ilk aşamasının kısıtlı bir güç ve araç sayısıyla Haseke merkezinde başladığına dikkati çeken Ali, "Haseke şehrine sınırlı sayıda güvenlik gücü ve aracıyla giriş yaptık, halk tarafından da karşılandık. Bu, Suriye hükümeti ile SDG arasında 18 Ocak'ta varılan anlaşma maddelerinin uygulanması yolundaki ilk adımdır." dedi.

Sonraki aşama Kamışlı

Haseke'de iç güvenliği devralma çalışmalarının ardından Kamışlı'ya geçeceklerini aktaran Ali, "Bahsettiğimiz ikinci adım, yarın inşallah Kamışlı şehrine giriş yapılmasıdır. Bugün bu adım, her iki tarafın da sağduyusuyla oldukça sakin geçti." diye konuştu.

Tuğgeneral Ali, "Anlaşma maddelerini uygulamak için hepimizin birbirimize yardımcı olması gerekiyor. Buradan herkesi, halkımızın sükuneti ve sabrı için destek olmaya çağırıyorum. Bu süreçte, her iki tarafın da anlaşmanın maddelerinin uygulanması noktasında kararlı olması önem arz ediyor." ifadelerini kullandı.

Nefret söyleminden uzak durulması çağrısında bulunan Ali, devlet yetkililerinin bu tür söylemleri kabul etmediğini vurguladı.

Ali, yarın Kamışlı'daki görüşmelerin ardından diğer maddelerin de uygulamaya konulacağını, bunlar arasında çeşitli yerel güçlerin, "Asayiş" birimlerinin ve denetim güçlerinin İçişleri Bakanlığı bünyesine dahil edilmesinin bulunduğunu sözlerine ekledi.

Suriye hükümeti ile terör örgütü YPG arasında imzalanan mutabakat kapsamında, Suriye İçişleri Bakanlığına bağlı iç güvenlik birimine ait bir konvoy, Haseke il merkezine giriş yapmıştı.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, Suriye, YPG, Son Dakika

Son Dakika Güncel Haseke'de Güç Entegrasyonu Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arazi anlaşmazlığı meydana savaşına dönüştü İki kez birbirlerine girdiler Arazi anlaşmazlığı meydana savaşına dönüştü! İki kez birbirlerine girdiler
Okan Buruk ayrılık iddialarına son noktayı koydu: Bizimle kalacak Okan Buruk ayrılık iddialarına son noktayı koydu: Bizimle kalacak
Trump–İsrail–Epstein üçgeni: Eski Başbakan da ondan yardım istemiş Trump–İsrail–Epstein üçgeni: Eski Başbakan da ondan yardım istemiş
İngiltere, Fransa, İtalya derken Jhon Duran’a gelen son teklif bomba İngiltere, Fransa, İtalya derken Jhon Duran'a gelen son teklif bomba
Epstein dosyasında yeni perde Bill Gates ile pandemi yazışmaları ortaya çıktı Epstein dosyasında yeni perde; Bill Gates ile pandemi yazışmaları ortaya çıktı
Juventus’tan Icardi için resmi açıklama Juventus'tan Icardi için resmi açıklama

20:42
Epstein dosyalarında “Karanlık“ iddialar: Ölümsüzlük peşinde koşan ünlüler de dosyada
Epstein dosyalarında "Karanlık" iddialar: Ölümsüzlük peşinde koşan ünlüler de dosyada
19:38
10 kişinin can vermesi de akıllandırmadı Aynı firma, yine skandal görüntüler
10 kişinin can vermesi de akıllandırmadı! Aynı firma, yine skandal görüntüler
19:16
AK Partili Akbaşoğlu’ndan emeklilere: Gabar’ı bekleyin
AK Partili Akbaşoğlu'ndan emeklilere: Gabar'ı bekleyin
19:01
Canlı anlatım: Kocaeli’de ilk gol geldi
Canlı anlatım: Kocaeli'de ilk gol geldi
18:45
Erdoğan’dan Kabine sonrası müjde Tam 100 milyar liralık yeni finansman paketi
Erdoğan'dan Kabine sonrası müjde! Tam 100 milyar liralık yeni finansman paketi
18:37
ABD ve İran cuma günü Türkiye’de masaya oturacak
ABD ve İran cuma günü Türkiye'de masaya oturacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2026 20:53:26. #7.11#
SON DAKİKA: Haseke'de Güç Entegrasyonu Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.