Haseke'de Güç Entegrasyonu Başladı

Haseke İç Güvenlik Komutanı Tuğgeneral Mervan el-Ali, Suriye hükümeti ile terör örgütü YPG arasında imzalanan mutabakat kapsamında bölgedeki güçlerin entegrasyon sürecinin başladığını açıkladı.

Haseke İç Güvenlik Komutanı Tuğgeneral Ali, Suriye İçişleri Bakanlığına bağlı iç güvenlik birimine ait bir konvoyun Haseke il merkezine giriş yapmasının ardından basın açıklaması yaptı.

Ali, Haseke ilindeki mevcut güçlerle koordinasyon içerisinde kentin iç güvenliğini devralmaya başladıklarını belirterek, YPG'ye bağlı sözde güvenlik gücü "Asayiş" birimlerinin kademeli olarak Suriye İç Güvenlik güçlerine entegre edileceğini bildirdi.

Sürecin ilk aşamasının kısıtlı bir güç ve araç sayısıyla Haseke merkezinde başladığına dikkati çeken Ali, "Haseke şehrine sınırlı sayıda güvenlik gücü ve aracıyla giriş yaptık, halk tarafından da karşılandık. Bu, Suriye hükümeti ile SDG arasında 18 Ocak'ta varılan anlaşma maddelerinin uygulanması yolundaki ilk adımdır." dedi.

Sonraki aşama Kamışlı

Haseke'de iç güvenliği devralma çalışmalarının ardından Kamışlı'ya geçeceklerini aktaran Ali, "Bahsettiğimiz ikinci adım, yarın inşallah Kamışlı şehrine giriş yapılmasıdır. Bugün bu adım, her iki tarafın da sağduyusuyla oldukça sakin geçti." diye konuştu.

Tuğgeneral Ali, "Anlaşma maddelerini uygulamak için hepimizin birbirimize yardımcı olması gerekiyor. Buradan herkesi, halkımızın sükuneti ve sabrı için destek olmaya çağırıyorum. Bu süreçte, her iki tarafın da anlaşmanın maddelerinin uygulanması noktasında kararlı olması önem arz ediyor." ifadelerini kullandı.

Nefret söyleminden uzak durulması çağrısında bulunan Ali, devlet yetkililerinin bu tür söylemleri kabul etmediğini vurguladı.

Ali, yarın Kamışlı'daki görüşmelerin ardından diğer maddelerin de uygulamaya konulacağını, bunlar arasında çeşitli yerel güçlerin, "Asayiş" birimlerinin ve denetim güçlerinin İçişleri Bakanlığı bünyesine dahil edilmesinin bulunduğunu sözlerine ekledi.

Suriye hükümeti ile terör örgütü YPG arasında imzalanan mutabakat kapsamında, Suriye İçişleri Bakanlığına bağlı iç güvenlik birimine ait bir konvoy, Haseke il merkezine giriş yapmıştı.