Haseke'de YPG/SDG Saldırısı: 7 Sivil Hayatını Kaybetti

Terör örgütü YPG/SDG'nin, "hükümet ile varılan ateşkesi ihlal ederek" Suriye'nin Haseke kentinde bir at çiftliğine kamikaze insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda 7 sivil hayatını kaybetti, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu birçok kişi yaralandı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, YPG/SDG'li teröristler, Haseke kentinin Nehşva mahallesinde bir at çiftliğine kamiakaze İHA ile saldırı düzenledi.

Saldırıda 7 sivil yaşamını yitirdi, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu birçok kişi yaralandı.

Suriye'de 4 günlük ateşkes

Suriye Savunma Bakanlığı, hükümet ile terör örgütü YPG/SDG arasında sağlanan mutabakat kapsamında ilan edilen 4 günlük ateşkesin 20 Ocak'ta Türkiye saatiyle 20.00 itibarıyla yürürlüğe girdiğini duyurmuştu.

Terör örgütü YPG/SDG'den yapılan açıklamada da "Ateşkese tam bağlıyız." ifadeleri kullanılmıştı.

Suriye Cumhurbaşkanlığının resmi haber ajansı SANA'da yayınlanan açıklamasında, hükümet ile terör örgütü YPG/SDG arasında Haseke vilayetinin geleceğine ilişkin bir dizi konuda mutabakata varıldığı aktarılmıştı.

Haberde, Suriye Cumhurbaşkanlığının, terör örgütü YPG/SDG'nin işgal ettiği bölgelerin tam entegrasyonu için ayrıntılı bir plan hazırlanması ve istişarelerde bulunulması amacıyla örgüte 4 gün süre tanıdığı kaydedilmişti.