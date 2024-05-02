Hasis Technology CEO'su Salih Avcıoğlu, Yapay Zekanın Geleceğini Şekillendiriyor: Chat Botlar ve Makine Öğrenimine Yönelik Dev Yatırımlar Açıklandı - Son Dakika
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Hasis Technology CEO'su Salih Avcıoğlu, Yapay Zekanın Geleceğini Şekillendiriyor: Chat Botlar ve Makine Öğrenimine Yönelik Dev Yatırımlar Açıklandı

Hasis Technology CEO\'su Salih Avcıoğlu, Yapay Zekanın Geleceğini Şekillendiriyor: Chat Botlar ve Makine Öğrenimine Yönelik Dev Yatırımlar Açıklandı

Hasis Technology'nin CEO'su Salih Avcıoğlu, yapay zeka alanında Türkiye'nin geleceğine dair çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Özellikle chat bot teknolojisi ve makine öğrenimi konusunda derin bilgilere sahip olan Avcıoğlu, yapay zekanın günümüz ve gelecek teknolojiler üzerindeki etkilerini ele aldı.

02.05.2024 13:56  Güncelleme: 14:12
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Salih Avcıoğlu, yapay zekanın iş dünyasından sağlığa, eğitimden sanata birçok alanda devrim yarattığını belirtti. Özellikle chat botlar üzerine yapılan çalışmaların, müşteri hizmetleri ve interaktif platformlar için büyük bir dönüşüm yarattığını vurgulayan Avcıoğlu, "Chat botlar, insanlarla doğal dil üzerinden etkileşim kurabilen sistemlerdir. Gelişen teknolojilerle birlikte, bu sistemler gün geçtikçe daha anlayışlı ve yardımsever hale geliyor." dedi.

Makine öğrenimi konusunda ise Avcıoğlu, bu teknolojinin veri analizi ve öğrenme kabiliyeti sayesinde kişiselleştirilmiş kullanıcı deneyimlerinin önünü açtığını söyledi. "Makine öğrenimi, büyük veriyi analiz ederek kullanıcıların ihtiyaç ve tercihlerini öngörebilir hale gelmekte. Bu da özellikle e-ticaret ve dijital pazarlama alanında devrim yaratıyor." şeklinde konuştu.

Yapay zeka teknolojilerinin etik boyutuna da değinen Avcıoğlu, algoritmaların şeffaf ve adil olması gerektiğini, bu teknolojilerin insanlık yararına kullanılması gerektiğini belirtti. Yapay zeka uygulamalarında insan merkezli yaklaşımların önemini vurgulayan Avcıoğlu, bu teknolojilerin sosyal ve ekonomik adaleti destekleyecek şekilde tasarlanması gerektiğine dikkat çekti.

Hasis Technology'nin yapay zeka alanında yürüttüğü çalışmalar hakkında da bilgi veren Avcıoğlu, şirketin, özellikle otomasyon ve akıllı sistemler üzerine yoğunlaştığını ifade etti. "Makine parkımızda kullandığımız yapay zeka sistemleri, üretim süreçlerini optimize ediyor ve böylece daha etkili ve verimli çalışmamızı sağlıyor," dedi Salih Avcıoğlu.

Yapay zekanın geleceğine dair öngörülerini de paylaşan Avcıoğlu, özellikle derin öğrenme modellerinin gelişiminin, yapay zeka uygulamalarının sınırlarını zorlayacağını belirtti. "Gelecekte, yapay zekalar insan zekasını taklit edebilen, hatta belirli konularda insanlardan daha iyi performans gösterebilen sistemlere dönüşebilir," diyerek bu alanda yapılan Ar-Ge çalışmalarının önemine değindi.

Ayrıca Avcıoğlu, Türkiye'nin yapay zeka alanında küresel bir oyuncu olma potansiyeline sahip olduğunu vurguladı. Ülkemizin genç ve dinamik nüfusu ile bilim ve teknolojiye yapılan yatırımların artırılması gerektiğini söyleyen Avcıoğlu, "Eğitim sistemimizi bu yeni dijital çağa uygun hale getirmeli, gençlerimizi yapay zeka konusunda yetiştirmeliyiz," dedi.

Salih Avcıoğlu ile yapılan bu kapsamlı sohbet, yapay zekanın sadece teknoloji dünyasını değil, tüm toplumsal yapıları nasıl dönüştürebileceğine dair derinlemesine bir bakış açısı sundu. Yapay zeka teknolojilerinin etik kullanımından, eğitimde ve iş dünyasında yaratacağı dönüşümlere kadar pek çok konuda bilgi veren bu sohbet, sektör profesyonelleri ve teknoloji meraklıları için değerli içgörüler barındırıyor.


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SON DAKİKA: Hasis Technology CEO'su Salih Avcıoğlu, Yapay Zekanın Geleceğini Şekillendiriyor: Chat Botlar ve Makine Öğrenimine Yönelik Dev Yatırımlar Açıklandı - Son Dakika
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