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Hasta bakıcı, huzurevi sakini 80 yaşındaki adamı evlilik vaadiyle kandırdı! Şimdi 10 yıl hapsi isteniyor - Son Dakika

Hasta bakıcı, huzurevi sakini 80 yaşındaki adamı evlilik vaadiyle kandırdı! Şimdi 10 yıl hapsi isteniyor

09.12.2021 15:14
Hasta bakıcı, huzurevi sakini 80 yaşındaki adamı evlilik vaadiyle kandırdı! Şimdi 10 yıl hapsi isteniyor

Ankara'da huzurevinde hasta bakıcı olan Keziban O. hakkında, kurumda kalan Reşat A.'yı evlilik vaadiyle 39 bin lira dolandırdığı suçlamasıyla 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Huzurevinde kalan emekli Reşat A. ağustos ayında, kurumda hasta bakıcı Keziban O. tarafından dolandırıldığı iddiasıyla, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

"EŞİN ÖLDÜKTEN SONRA NE YAPACAKSIN?"

Reşat A., dilekçesinde Keziban O.'nun, vefat etmeden önce aynı huzurevinde kalan eşine bakıcılık yaptığını, eşinin ağır hasta olması nedeniyle kendisine sık sık "Eşin öldükten sonra ne yapacaksın?" şeklinde sorular sorduğunu belirtti. Reşat A., Keziban O.'nun kendisine yakınlık göstermeye başladığını, "Ben de eşimi kaybettim. Evde yalnız yaşıyorum. İstersen evlenip birlikte yaşayabiliriz" dediğini ileri sürdü. Reşat A. "Eşimi kaybettikten sonra Keziban O., bankada bulanan paramı Türk Lirası'nda tutmamam, dövize yatırmam konusunda uyardı" ifadelerini kullandı.

"PARAYI KENDİSİNE TESLİM ETTİM"

Reşat A., evlilik konusunda kendisine inandığı için, Keziban O.'nun hesabındaki paranın dövize yatırılması konusundaki yardım teklifini kabul ettiğini belirterek, "Bankada bulunan 39 bin liramı birlikte çektik. Parayı kendisine teslim ettim. Sonra bir döviz bürosuna gittik. Ben içeri girmedim. Daha sonra bana bir kart verdi, 'Parayı yatırdım' dedi. Ben de inandım. Birlikte onun evine gidip vakit geçirdik" ifadelerini kullandı. Pandemi döneminde yasaklar nedeniyle dışarı çıkamadıkları için kurumun başka bir bölümünde çalışan Keziban O. ile görüşemediğini, telefonlarını açmaması üzerine de dolandırıldığını anladığını belirterek şikayette bulundu.

SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİ

Şikayet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında ifadesi alınan Keziban O., müştekinin kendisiyle evlenmek istediğini, birkaç kez yardım istemesi nedeniyle bankamatikten 3 aylık maaşını çekerek teslim ettiğini ileri sürdü. Keziban O., savcılık ifadesinin ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

10 YIL HAPİS İSTEMİYLE DAVA

Soruşturmayı tamamlayan savcılık, iddianame hazırladı. İddianamede sanığın her ne kadar suçlamaları kabul etmese de alınan ifadeler ve banka hesap hareketlerinden müştekiye yönelik 'kamu kurum ve kuruluşlarını araç olarak kullanarak nitelikli dolandırıcılık' suçunu işlediği kanaatiyle 3 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Keziban O., iddianameyi kabul eden Ankara 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

Hasta bakıcı, huzurevi sakini 80 yaşındaki adamı evlilik vaadiyle kandırdı! Şimdi 10 yıl hapsi isteniyor

Ankara Başsavcılığı, Evlilik, Emekli, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Hasta bakıcı, huzurevi sakini 80 yaşındaki adamı evlilik vaadiyle kandırdı! Şimdi 10 yıl hapsi isteniyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hasta bakıcı, huzurevi sakini 80 yaşındaki adamı evlilik vaadiyle kandırdı! Şimdi 10 yıl hapsi isteniyor - Son Dakika
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