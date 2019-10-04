Son Dakika Haberleri: Hasta öğrenciyi otobüsle hastaneye ulaştırdı
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Hasta öğrenciyi otobüsle hastaneye ulaştırdı

2 saat önce

Elazığ'da belediye otobüsünün şoförü Metin Tekin, yolcuları indirdikten sonra yolda fark ettiği hasta öğrenci için geri dönüp araca alarak hastaneye ulaştırdı.

Hasta öğrenciyi otobüsle hastaneye ulaştırdı, System.String[]

Elazığ'da belediye otobüsünün şoförü Metin Tekin, yolcuları indirdikten sonra yolda fark ettiği hasta öğrenci için geri dönüp araca alarak hastaneye ulaştırdı.


Alınan bilgiye göre, Üniversite-Merkez seferini yapan belediye otobüsü şoförü Metin Tekin (46), kampüs içerisinde bulunan Fethi Sekin Kız Öğrenci Yurdu önünde yolcuları indirdi. Bu sırada öğrencilerden birinin rahatsız olduğunu fark eden Tekin, geri dönerek hasta kızı ve arkadaşlarını otobüse bindirdi. Seferini iptal eden Tekin, dörtlülerini yakıp kornaya basarak hasta öğrenciyi Fırat Üniversitesi Hastanesi Acil Servisine ulaştırdı. Hastanede tedavi altına alınan kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. O anlar ise otobüs ve cep telefonu kameralarına yansıdı. - ELAZIĞ

Metin Tekin, Elazığ, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 11:10 Kaynak: İHA
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