Hasta Taşıyan Ambulans Kaza Yaptı: 8 Yaralı
18 dakika önce
Şanlıurfa'da hasta taşıyan ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu aralarında sağlık görevlileri ile hastanın da bulunduğu 8 kişi yaralandı.
Şanlıurfa
'da hasta taşıyan ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu aralarında sağlık görevlileri ile hastanın da bulunduğu 8 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa- Mardin
karayolunun İrice Mahallesi kavşağında meydana geldi. Tevfik D.'nin kullandığı içinde hasta bulunan 63 AJ 315 plakalı ambulans, Eyüp
K. yönetimindeki 33 ACE 94 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışma sonucu devrilen ambulansın sürücüsü Tevfik D. ile sağlık görevlisi Şamil F., hasta Meryem
E. ve otomobil sürücüsü Tevfik D., Abdulkadir Ç., Züleyha Ç. Veysel A., Pero K. yaralandı. Yaralılar olay yerine giden ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 11:46 Kaynak: İHA
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