Hasta ve yakınlarına manevi danışmanlık hizmeti verilecek - Son Dakika

Hasta ve yakınlarına manevi danışmanlık hizmeti verilecek

17.10.2020 11:01
Hasta ve yakınlarına manevi danışmanlık hizmeti verilecek, System.String[]

Osmaniye Devlet Hastanesi'nde, Diyanet İşleri Başkanlığı ile yapılan protokol kapsamında Manevi Danışmanlık ve Rehberlik Birimi kuruldu.

Osmaniye Devlet Hastanesi'nde, Diyanet İşleri Başkanlığı ile yapılan protokol kapsamında Manevi Danışmanlık ve Rehberlik Birimi kuruldu.

Osmaniye Devlet Hastanesi'nden yapılan açıklamada; "Hastanemizde Manevi Danışmanlık ve Rehberlik Birimi oluşturuldu. Bu birimde hasta, hasta yakını ve personele kendi talepleri çerçevesinde içinde bulundukları özel şartlarda göz önünde bulundurularak moral, motivasyon, dini ve manevi konularda danışmanlık/rehberlik hizmeti sunulmaktadır" denildi.

Osmaniye İl Müftülüğü Manevi Danışmanlık ve Rehberlik Birimi'nce düzenlenen etkinlik kapsamında, Osmaniye Devlet Hastanesi personeline hastane manevi danışmanı Sultan Yıldız tarafından Kur'an-ı Kerim ve Diyanet İşleri Başkanlığı kitapları hediye edildi. - OSMANİYE

Hasta ve yakınlarına manevi danışmanlık hizmeti verilecek
Hasta ve yakınlarına manevi danışmanlık hizmeti verilecek
Hasta ve yakınlarına manevi danışmanlık hizmeti verilecek

Diyanet İşleri Başkanlığı, Osmaniye Devlet Hastanesi, Protokol, Osmaniye, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Hasta ve yakınlarına manevi danışmanlık hizmeti verilecek - Son Dakika

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