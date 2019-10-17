Son Dakika Haberleri: Hastaların adı hastane bahçesinde yaşayacak
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Hastaların adı hastane bahçesinde yaşayacak

1 saat önce

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde palyatif bakım gören hastalar adına hastane bahçesine fidan dikildi.

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Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde palyatif bakım gören hastalar adına hastane bahçesine fidan dikildi.

Hastaneden yapılan yazılı açıklamaya göre, "Dünya Palyatif Bakım Günü" etkinlikleri kapsamında Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Palyatif Bakım Servisi'nde tedavi görmekte olan ve hayatını kaybedenler adına 40 fidan dikildi.

Dikilen çam fidanlarının yanına, üzerinde hastanede tedavi gördüğü esnada hayatını kaybedenler ile halen tedavi süren kişilerin isimleri bulunan levhalar konuldu.

Hastanenin Başhekim Yardımcısı Uzman Dr. Leman Acun Delen, etkinlikle palyatif bakımla ilgili farkındalık oluşturmak istediklerini belirtti.

Palyatif bakımın, hastanın yaşam kalitesinin artırılmasına odaklı bir bakım şekli olduğunu aktaran Delen, "Palyatif bakımdan beklenen kişinin hayatının son dönemini huzurlu ve insanoğluna yakışan bir şekilde geçirmesi. Bu anlayışla hastanemiz, palyatif hastalarına yakışan şekilde tedavilerini yapmakta, hasta ve hasta yakınlarına gereken desteği sağlamaktadır. Hastanemizde, iki palyatif servis bulunmakta." ifadelerini kullandı.

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 03:08 Kaynak: AA
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