Hastalarına kitap dağıtan aile hekimi kardelenlere kitaplık yaptırıyor - Son Dakika

Hastalarına kitap dağıtan aile hekimi kardelenlere kitaplık yaptırıyor

Hastalarına kitap dağıtan aile hekimi kardelenlere kitaplık yaptırıyorIĞDIR'da aile hekimliği yapan Dr. Mehmet Kum, muayeneye gelen hastalarına kitap hediye ediyor.

Hastalarına kitap dağıtan aile hekimi kardelenlere kitaplık yaptırıyor

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IĞDIR'da aile hekimliği yapan Dr. Mehmet Kum, muayeneye gelen hastalarına kitap hediye ediyor. Muayene odasına depoladığı kitapları tedaviye gelen vatandaşların yanısıra eğitim durumlarına göre çocuklarına da gönderen Dr. Kum, mesaisinden arta kalan zamanda köylere de giderek kitap dağıtımını sürdürüyor.

Iğdır merkez 1 Nolu Sağlık Ocağı'nda aile hekimi olarak görev yapan Dr. Mehmet Kum, yıllar önce muayene ettiği vatandaşlara kitap dağıtmaya başladı. Okuldaki durumlarına göre vatandaşların çocuklarına kitap da veren Dr. Mehmet Kum, mesaiden arta kalan zamanını mahalle ve köylere giderek çocukları kitaplarla buluşturuyor.

Pandemi sürecinde de sağlık ocağından arta kalan zamanında çocuklara kitap dağıtmayı sürdüren D. Kum, Suriye'deki iç savaştan kaçarak ailesiyle Akyumak köyüne yerleşen Süleyman Silo'nun (10) bisiklet talebini yerine getirerek sevindirdi. Bisikletine kavuşan Süleyman Silo, evinin önünde bir süre tur attı.

Çocukların eğitim durumlarına göre kitap dağıtarak okumalarını tavsiye eden Dr. Mehmet Kum, kardelen olarak tabir ettiği kız çocuklarına pozitif ayrımcılık yapıyor. Kız çocukları için şimdiye kadar 30 kitaplık yaptıran Kum'un hedefi 1000 çocuğun evine kütüphane kurmak. Ev ev dolaştığı çocuklara kitap dağıtmanın yanısıra eksiklerini de gideren Kum, 'Çocuklarımız bizim geleceğimizdir. Onların eğitimlerine bir nebzede olsa katkıda bulunmak beni mutlu ediyor. Ailelerle birlikte çocuklarımızda kitap okursa daha çok okuma alışkınlığı edinir diye küçüklerimiz ile birlikte ailelere de kitap hediye ediyorum. 15 yıldır gönüllü olarak kitap dağıtıyorum, bu zamana kadarda 50 bin kitap dağıttım ve bu güzel projede dostlarımda beni yalnız bırakmadı. Eski Emniyet Müdürümüz Yüksel Babal basta olmak üzere katkı sunan dostlarıma teşekkür ediyorum. Tek amacımız çocuklarımızın daha çok okuması ve okuma alışkınlığını kazanmasıdır" dedi.

Mehmet Kum, Iğdır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 09:34 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Hastalarına kitap dağıtan aile hekimi kardelenlere kitaplık yaptırıyor - Son Dakika

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