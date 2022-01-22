Üye Girişi
Hastalıkları farklı repertuvarları aynı - Son Dakika

Hastalıkları farklı repertuvarları aynı

22.01.2022 11:04
Hastalıkları farklı repertuvarları aynı

Koristlerinin arasında görme engelli ve kanser hastalarının bulunduğu Altındağ Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, sağlık mücadelesini, seslendirdikleri parçalar ve birbirleriyle güçlendiriyor.

Koristlerinin arasında görme engelli ve kanser hastalarının bulunduğu Altındağ Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, sağlık mücadelesini, seslendirdikleri parçalar ve birbirleriyle güçlendiriyor.

Metastatik meme kanseri, kolon kanseri hastaları ile beyin kanaması geçiren veya görme engeli bulunanların da yer aldığı 30-70 yaş arasındaki 40 kişilik koro ekibi üyeleri, Altındağ Belediyesince açılan kursta ritim, nota ve ses eğitimi almaya başladı.

Farklı mesleklerden katılımcılar arasında yakalanan uyum ve genişletilen repertuvarlarla konserler vermeye hazırlanan koro, bu yılki ilk konserini "Yöreler" temasıyla Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne ait türküleri seslendirerek verecek.

Provalarını Yunus Emre Kültür Merkezi'nde yapan Türk Halk Müziği Korosu'nun şefi İlkim Eylül İlk, AA muhabirine, 16 yıldır farklı korolarda şeflik yaptığını anlattı.

"Hastalıkları ayrı, repertuvarları aynı" öğrencilerinin prova ve konser esnasında keyifli vakit geçirdiğini belirten İlk, "Ben şarkı sözlerini, türkü sözlerini okutmuyorum, ezberlettikten sonra genellikle elimle sufle veriyorum. Amacımız sözleri ezberletmeden öğretmek. Engelli, kemoterapi alan ve üniversiteye hazırlanan öğrencilerimiz var. Hiç kötüye giden hastamız olmadı. Psikolojik olarak çok rahatlıyorlar. Bedensel olarak da değişimleri kendilerinde gördüklerini söylüyorlar. Tabii ben doktor değilim onlar adına konuşmak istemem. Kendilerini çok daha iyi hissettiklerini söylüyorlar, onlara terapi gibi geldiğini belirtiyorlar." diye konuştu.

"Her zaman ders yapmıyoruz"

Müziğin, öğrencilerini ortak paydada buluşturduğunu aktaran İlk, ziraat mühendisi olmasına rağmen koro şefi olarak konserler düzenlediğini ifade etti.

Türkü sözlerinin zaman zaman öğrencilerini geçmişe götürdüğünü dile getiren İlk, şöyle devam etti:

"Müzikten hiç kimse kopmamalı bence, insanı hayata bağlayan tek şey budur. Okulumu bitirdim ama yine de koro şefliğine devam ediyorum. Ben kopamadım, öğrencilerim de yaşları kaç olursa olsun kopamıyorlar. Zaman zaman bir türkü, gelinlik çağını hatırlatıyor. Büyüğümüz, o anılarını bizlere anlatıyor veya ben bir şey anımsıyorum oradan bir muhabbet gelişiyor. Her zaman ders yapmıyoruz. Sohbetlerimiz de oluyor, birbirimize bir şeyler katabiliyoruz. Ben küçük olarak onlardan bir şey alıyorum onlar da torunları için benden bir şey alıyorlar. Cinsiyetlerimiz, yaş aralıklarımız, hastalıklarımız, kaybettiğimiz yakınlarımız farklı olsa da tek ortak noktamız türkülerimizdir."

"Şarkı söylemenin büyülü bir gücü var"

Koro ekibinin 45 yaşındaki üyesi Canan Perdahlı, 12 yıldır metastatik meme kanseri ile mücadele ettiğini belirterek, tedavi sürecinde moral motivasyonun etkili olduğuna işaret etti.

Ekip arkadaşları ve koro şefi ile 3 yıldır uyum içerisinde parçaları seslendirmekten mutlu olduğunu anlatan Perdahlı şunları kaydetti:

"Şarkı söylemenin büyülü bir gücü var. Aynı dili konuştuğumuzu hissediyorum. Yani aynı hastalık biçimi olmasa da aynı dili konuşuyoruz. Herhangi bir engeli olmayan insanlarla da birlikte olmamız bizi hasta yapısından da çıkartıyor. Takım çalışması duygusuyla aynı ortamda farklı duyguları yaşayarak kendinizi var ediyorsunuz. Yanınızdaki insanı sevmeyebilirsiniz, sorunlarınız olabilir, evde başka sorunlar da olabilir ama buraya gelindiği anda her şey bir anda yok oluyor. Bana kalırsa eğer patolojik bir durumunuz yok ise bu etkinlik onlarca antidepresan ilaca bedeldir. Çünkü burada içinizden geldiği gibi doğal şekilde kendi sesinizi dinliyorsunuz. Açıkçası, kendinizle çok güzel yolculuk yapıyorsunuz."

"Bugüne kadar 30 konserde yer aldım"

Emekli bankacı Aysel Tozan da geçtiğimiz yıl beyin kanaması geçirdiği için uzun süre yoğun bakımda tedavi gördüğünü ifade ederek, koroya terapi amaçlı geldiğini anlattı.

Türk Halk Müziği eserlerini seslendirmesinin kendisine yaşama sevinci verdiğini kaydeden Tozan, şöyle konuştu:

"Hiç değilse bir şeylerle uğraşmak, müzikle uğraşmak bizde terapiye sebep oluyor. Bu açıdan son derece buradan memnunuz. Emekli olduktan sonra bir hayli boşlukta kalmıştım. O yüzden kendime bir hobi aradım. Önce takı kurslarına gittim. Baktım orada takı kursları beni biraz sıkıyor. O yüzden müziğe başladım. Önce başka belediyede müzik kursuna gittim ardından Altındağ Belediyesinin Türk Halk Müziği korosuna katıldım. Bugüne kadar 30 konserde yer aldım. Sosyal olmak insana daha iyi hissettiriyor. O açıdan son derece memnunum. Belediye başkanımıza da böyle biri imkan sunduğu için teşekkür ediyorum."

YORUMLAR
500

Türk Halk Müziği Korosu, Türk Halk Müziği, Altındağ, Şarkı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hastalıkları farklı repertuvarları aynı - Son Dakika


"Kiramıza yardım eder misiniz" diye ağlayan çift dolandırıcı çıktı "Kiramıza yardım eder misiniz" diye ağlayan çift dolandırıcı çıktı         
14:59
Batı güzellemesi yaptı, sorunun cevabı Avrupa ülkesi çıkınca şoke oldu Batı güzellemesi yaptı, sorunun cevabı Avrupa ülkesi çıkınca şoke oldu         
14:47
Son bakış! Acılı baba motosiklet tutkunu oğlunun cenazesinin alınmasını böyle izledi Son bakış! Acılı baba motosiklet tutkunu oğlunun cenazesinin alınmasını böyle izledi         
13:48
Beşiktaş-Yeni Malatyaspor maçı canlı anlatım Beşiktaş-Yeni Malatyaspor maçı canlı anlatım         
13:36
Saplantılı hayranının saldırısına uğrayan Serenay Sarıkaya ilk kez konuştu: Umarım daha ileri gitmez! Saplantılı hayranının saldırısına uğrayan Serenay Sarıkaya ilk kez konuştu: Umarım daha ileri gitmez!         
11:57
Son Dakika! Gözaltına alınan Sedef Kabaş'la ilgili Adalet Bakanı Gül'den ilk açıklama: Hak ettiği karşılığı bulacak Son Dakika! Gözaltına alınan Sedef Kabaş'la ilgili Adalet Bakanı Gül'den ilk açıklama: Hak ettiği karşılığı bulacak         
11:33
O Ses Türkiye'nin son şampiyonu Hasan Koçak: Benim babam Artvin'de küçük bir köyde cami imamı... O Ses Türkiye'nin son şampiyonu Hasan Koçak: Benim babam Artvin'de küçük bir köyde cami imamı...         
10:41
Gazeteci Sedef Kabaş, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" iddiasıyla gözaltına alındı Gazeteci Sedef Kabaş, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" iddiasıyla gözaltına alındı         
08:04
İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı! İşte ilçe ilçe son durum İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı! İşte ilçe ilçe son durum         
20:13
Son Dakika: Hemşire Ömür Erez'i öldüren Rahmi Uygun tutuklandı Son Dakika: Hemşire Ömür Erez'i öldüren Rahmi Uygun tutuklandı         
19:11
Tavuk kümesindeki tersliği sezen adam, içeri girdiğinde gördüklerine inanamadı Tavuk kümesindeki tersliği sezen adam, içeri girdiğinde gördüklerine inanamadı         
19:10
İran, Türkiye'ye doğal gaz akışını yeniden başlattı İran, Türkiye'ye doğal gaz akışını yeniden başlattı         
18:28
Fuhuş yaptırılan masaj salonunda gizli kamerayı, ampule saklamışlar Fuhuş yaptırılan masaj salonunda gizli kamerayı, ampule saklamışlar         
18:06
Terör örgütünün Afrin saldırısı sonrası karşı operasyonlar başlatıldı, 18 terörist etkisiz hale getirildi Terör örgütünün Afrin saldırısı sonrası karşı operasyonlar başlatıldı, 18 terörist etkisiz hale getirildi         
17:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sezen Aksu'ya yüklendi: Uzanan dilleri koparmak görevimizdir Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sezen Aksu'ya yüklendi: Uzanan dilleri koparmak görevimizdir         
17:39
Böyle rezillik görülmedi! Çocuklarını zorla araçtan indirip erkek arkadaşıyla birlikte oldu Böyle rezillik görülmedi! Çocuklarını zorla araçtan indirip erkek arkadaşıyla birlikte oldu         
16:48
Eksi 11 derecedeki Adıyaman'da hareket halindeki tilki donup kaldı Eksi 11 derecedeki Adıyaman'da hareket halindeki tilki donup kaldı         
16:23

Son Dakika Haberleri
14:58 "Kiramıza yardım eder misiniz" diye ağlayan çift dolandırıcı çıktı
14:50 Üç ay sürdü! Merve Boluğur ve Erkan Şen çifti ayrıldı
14:46 Batı güzellemesi yaptı, sorunun cevabı Avrupa ülkesi çıkınca şoke oldu
14:34 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret iddiasıyla gözaltına alınan gazeteci Sedef Kabaş adliyeye sevk edildi
14:25 Cinayet günü Esra'nın numarasını rehberinden silmiş! Katil zanlısı Ümitcan Uygun müebbet hapisle yargılanıyor
14:24 Türkiye'nin DNA'sı çıkarıldı! İşte orman yangınlı, döviz kurlu, enflasyonlu DNA'mız!
14:09 Kenan Karaman inanılmazı başardı! Beşiktaş taraftarı bu kadar da olmaz dedi
13:54 Gülşen'in eşi Ozan Çolakoğlu resti çekti: Herkes kendi işine baksın
13:35 Beşiktaş-Yeni Malatyaspor maçı canlı anlatım
13:34 Esnaf zamlara isyan ediyor: Etiket değiştirmeye yetişemiyoruz
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2022 15:02:53. #1.13#
SON DAKİKA: Hastalıkları farklı repertuvarları aynı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement