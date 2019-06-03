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Hastane çalışanları bayramlaştı

30 dakika önce

Liv Hospital Samsun ve VM Medical Park Samsun Hastanelerinde Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni gerçekleşti.

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Liv Hospital Samsun ve VM Medical Park Samsun Hastanelerinde Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni gerçekleşti.

Liv & VM yönetim kadrosu hekim ve personelleri bayramlaşmak için bir hastane de bir araya geldi. Ramazan Bayramı nedeniyle Liv Hospital Samsun ve VM Medical Park Samsun Hastanesi sağlık personeli ve çalışanları bayramlaştı. Tören sabah ve öğleden önce olmak üzere iki hastanenin lobisinde gerçekleşti. Törene MLP Care Strateji ve Performans Grup Koordinatörü Dr. Hikmet Çavuş, VM Medical Park Samsun Hastanesi Genel Müdürü Dr. Hakan Özcan, Liv Hospital Samsun Genel Müdürü Akif Kırbaş katıldı.

"Bayramlar birlik ve beraberliğin simgesidir"

Merasime katılan MLP Care Strateji ve Performans Grup Koordinatörü Dr. Hikmet Çavuş, "Bayramlar birlik ve beraberliğin simgesidir. Ramazan Bayramı'nızı en içten dileklerimle kutlar, sağlıklı ve huzurlu bir bayram dilerim" diye konuştu.

VM Medical Park Samsun Hastanesi Genel Müdürü Dr. Hakan Özcan ise, "Bayramlar, milli duyguların, birlik halinde huzurlu olma şuurunun kuvvetlendiği günlerdir. Biz kocaman bir aileyiz, VM & Liv ailesinin, herkesin bayramını kutlarım. Hep birlikte sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmek dileğiyle" dedi.

Ramazan Bayramınız kutlu olsun

Liv Hospital Samsun Genel Müdürü Akif Kırbaş da, "Hep bir arada, sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmek dileğiyle, herkesin bayramını kutlarım " mesajını verdi. - SAMSUN
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 02:59 Kaynak: İHA
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