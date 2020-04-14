Hastane çevresinde düzenleme çalışması - Son Dakika

Adıyaman Belediyesi tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi çevresinde kaldırım döşeme ve düzenleme çalışması yapıldı.



Çalışmalar hakkında bilgi veren yetkililer, havaların ısınmasıyla birlikte kaldırım çalışmalarına başladıklarını dile getirdi. Yetkililer, "İlimizde insan ve araç sirkülasyonunun en fazla yaşandığı noktalardan bir tanesi olan Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi çevresinde yaptığımız kaldırım döşeme ve düzenleme çalışmalarını büyük ölçüde tamamladık" diye konuştu. - ADIYAMAN