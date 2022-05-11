Hastane önüne park ettiği aracının içinde mastürbasyon yapan adam gözaltına alındı! - Son Dakika
Üye Girişi

Hastane önüne park ettiği aracının içinde mastürbasyon yapan adam gözaltına alındı!

11.05.2022 20:05

İstanbul Sultangazi'de bulunan bir hastanenin önüne park ettiği aracında mastürbasyon yapan adam, yoldan çocuğuyla geçen bir kadın tarafından fark edildi. Şikayet üzerine araç plakası belirlenen adam, ekipler tarafından gözaltına alındı.

Sultangazi'de dün öğle saatlerinde Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi açık otoparkında hafif ticari araçta teşhircilik yapan kişiyi, o sırada çocuğu ile birlikte hastaneye gelen bir kadın fark etti. Durumu öfkelenen kadın cep telefonuyla yaşananları kaydedip teşhirciye tepki gösterdi. Tepki üzerine teşhircilik yapan kişi aracıyla olay yerinden kaçtı. Yaşananları kayda alan kadın polise başvurarak şikayetçi oldu.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Şikayet üzerine harekete geçen polis ekipleri aracın plakasından kaçan şüphelinin M.E. olduğunu belirledi. Şüpheli M.E. Gaziosmanpaşa'da bulunduğu adreste gözaltına alındı. Esentepe Polis Merkezi Amirliği'ne götürülen şüpheli adliyeye sevk edildi.

SKANDAL ANLARI KAYIT ALTINA ALDI

Şikayette bulunan kadın olay anında yaşananları saniye saniye kaydetti. Görüntülerde yanındaki küçük kıza beklemesini söyleyen kadın şüpheliye tepki gösteriyor. Araca tekme atan kadın 'Arabada çocuklar var' diyerek bağırırken, polisler gelecek kaçma demesi üzerine şüpheli olay yerinden aracıyla uzaklaşıyor.

YORUMLAR
500
Şüpheli araç kovalayan motosikletli polis memurları tıra çarptı! Şüpheli araç kovalayan motosikletli polis memurları tıra çarptı! İnşaatlardan malzeme çalan hırsızlar yakalandı İnşaatlardan malzeme çalan hırsızlar yakalandı

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sultangazi, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Hastane önüne park ettiği aracının içinde mastürbasyon yapan adam gözaltına alındı! - Son Dakika


Son Dakika
20:05 Hastane önüne park ettiği aracının içinde mastürbasyon yapan adam gözaltına alındı!
20:02 HDP'nin mülteciler sorununu araştırma önerisi reddedildi!
20:00 Şüpheli araç kovalayan motosikletli polis memurları tıra çarptı!
19:59 UEFA'da yeni turnuva hazırlığı! Süper Kupa tarih oluyor
19:57 Rize'de çay üreticilerinden protesto: Alım fiyatı en az 10 TL olsun
19:25 Ezgi Mola'ya "Bekleyecek gücüm kalmadı" demişti! O adam, cinsel tacizden 8 yıla kadar hapis istendi
19:24 Uğurcan Çakır'ın sözleri ortalığı karıştırdı! Fenerbahçeli taraftar Volkan Demirel videolarıyla cevap verdi
18:44 Şarkıcı İbrahim Erkal'ın eşinden duygu yüklü paylaşım! "Sensiz anlamsız" kelimesi yürek parçaladı
18:27 Galatasaray'da başkan adayı Hamamcıoğlu'ndan şaşırtan paylaşım: Ciddi kaygı duyuyoruz
18:26 Nazi askerinin günlüğünü okuyan define avcıları, Hitler'in 4 tonluk altın hazinesini buldu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2022 20:17:27. #1.11#
SON DAKİKA: Hastane önüne park ettiği aracının içinde mastürbasyon yapan adam gözaltına alındı! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement