ŞİŞLİ'DE HASTANEDE AKILALMAZ KAZA - Son Dakika

ŞİŞLİ'DE HASTANEDE AKILALMAZ KAZA

19.10.2020 10:29
ŞİŞLİ'DE HASTANEDE AKILALMAZ KAZA, System.String[]

ŞİŞLİ'de, özel bir hastanenin otoparkından çıkmak için manevra yapan sürücü, fren yerine gaza basınca, arabasıyla acil kapısına çarptı.

ŞİŞLİ'de, özel bir hastanenin otoparkından çıkmak için manevra yapan sürücü, fren yerine gaza basınca, arabasıyla acil kapısına çarptı. H.H. adlı kadın sürücü kazadan yara almadan kurtulurken, kapıda hasar oluştu.

Darülaceze Caddesi'nde saat 07.00 sıralarında meydana gelen olayda, H.H.adlı kadın, özel bir hastanenin acil girişinin yanında bulunan otoparktaki otomobile binerek hastaneden ayrılmak istedi. H.H., otoparktan çıkmak için manevra yaptığı sırada fren yerine gaza basınca kontrolden çıkan otomobil acil girişinin kapısına çarptı. Hastanede yatan bir yakınını ziyarete geldiği öğrenilen H.H., kazadan yara almadan kurtulurken, kapının sağ tarafında hasar oluştu.

Kaza sonrası şoke olan H.H., hastanenin güvenlik görevlilerince araçtan çıkarılırken, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polisin yaptığı incelemenin ardından otomobil, kaza yerinden kaldırıldı.

- İstanbul

ŞİŞLİ'DE HASTANEDE AKILALMAZ KAZA
ŞİŞLİ'DE HASTANEDE AKILALMAZ KAZA
ŞİŞLİ'DE HASTANEDE AKILALMAZ KAZA
ŞİŞLİ'DE HASTANEDE AKILALMAZ KAZA
ŞİŞLİ'DE HASTANEDE AKILALMAZ KAZA
ŞİŞLİ'DE HASTANEDE AKILALMAZ KAZA
ŞİŞLİ'DE HASTANEDE AKILALMAZ KAZA
ŞİŞLİ'DE HASTANEDE AKILALMAZ KAZA

Darülaceze, 112 Acil, Kadın, Kaza, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ŞİŞLİ'DE HASTANEDE AKILALMAZ KAZA - Son Dakika

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