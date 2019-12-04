Hastanede engelli personeller ile kutlama

Dünya Engelliler Günü nedeniyle, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde engelli personeller ile bir araya gelindi ve pasta kesimi gerçekleştirildi.



Programa Başhekim Yardımcıları Uzm. Dr. Leman Aacun Delen, Uzm. Dr. Rabia Aydoğan Baykara,, Uzm. Dr. İbrahim Aktaş ile İdari ve Mali İşler Müdürü Erdal Akbakay, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Zehra Doğan, Kalite ve Destek Hizmetleri Müdürü Nazif Akel ve müdür yardımcıları katıldı.



Dünyada engelli insanların sorunlarına dikkat çekmek ve onları daha iyi anlayabilmek amacıyla belirlenmiş bir gün olduğunu vurgulayan Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Rabia Aydoğan,"Zihnimizdeki ve gönlümüzdeki tüm engelleri kaldıralım. Sadece bir gün değil her gün engellilerin farkında olalım" dedi.



Hastanede engelli çalışanlar adına söz alan Mahmut Keskin ise, hastane yönetiminin engellilere yönelik çalışmalarının kendilerini memnun ettiğini dile getirerek, "Bize büyük bir sürpriz oldu. Başhekimiz Prof. Dr. Erdal Aktürk 'e böyle bir etkinliği düşündüğü için çok teşekkür ediyoruz. İlk defa böyle bir etkinlikle anılmak çok sevindirici oldu. İdaremizin kapısı sürekli bize açık. Engelli çalışanlar olarak bir problemimiz olduğunda yöneticilerimizin kapıları bize kapanmadı ve sorunlarımız çözüldü" ifadelerini kullandı.



Konuşmalardan sonra yaş pasta kesilip, engelliler günü kutlandı. - MALATYA