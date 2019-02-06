Hastaneden Acı Haber: Damat Dehşetinde Ölü Sayısı 4'de Çıktı
36 dakika önce
- Hastaneden acı haber: Damat dehşetinde ölü sayısı 4'de çıktıGAZİANTEP - Gaziantep'te damatları Ertan Daşdelen tarafından vurulan 5 kişiden 3'ü ölmüş 2 kişi ise yaralanmıştı.
- Hastaneden acı haber: Damat dehşetinde ölü sayısı 4'de çıktı
GAZİANTEP - Gaziantep
'te damatları Ertan Daşdelen tarafından vurulan 5 kişiden 3'ü ölmüş 2 kişi ise yaralanmıştı. Yaralananlardan damadın baldızı olan Semra Yaprak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Gaziantep'te miras yüzünde damatları Ertan Daşdelen tarafından vurulan 5 kişiden 3'ü ölmüş Ertan Daşdelen'in eşi ve baldızı ise ağır yaralanmıştı. Yaralanan baldız 27 yaşındaki Selma
Yaprak 2 gündür yoğun bakımda tedavi gördüğü hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Damadın saldırında eşinin amcası Bayram Şahin
(69), kayınvalidesi Özden Şahin'i baldızı Dilek Çakmak'ı hayatını kaybetmiş, baldızı Semra Yaprak ve eşi Sultan Dağdelen ağır yaralanmıştı.
Ölü sayısı 4'e çıktı
Başından vurularak ağır yaralanan Ertan Daşdelen'in baldızı 27 yaşındaki Semra Yaprak tedavi gördüğü hastanede 2 günlük yaşam mücadelesini kaybederek hayatını kaybetti.
27 yaşındaki Semra Yaprak'ın cenazi Gaziantep Adli Tıp
Kurumuna getirildi. Yaprak'ın cenazesi otopsinin ardından Gaziantep Asri Mezarlığına yarın defnedilecek.
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 07:04 Kaynak: İHA
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