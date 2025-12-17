Hastaneleri bile haraca bağlayan çeteye büyük darbe - Son Dakika
Hastaneleri bile haraca bağlayan çeteye büyük darbe

Hastaneleri bile haraca bağlayan çeteye büyük darbe
17.12.2025 21:05  Güncelleme: 21:15
Hastaneleri bile haraca bağlayan çeteye büyük darbe
İstanbul'da çok sayıda iş yerini kurşunlayarak haraç aldıkları iddia edilen 25 kişi, düzenlenen 4 ayrı operasyonla yakalandı. Aralarında iki kadın tetikçinin de bulunduğu şüphelilerden. 17'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İstanbul'da haraç almak için hastaneden, kafeteryaya çok sayıda iş yerini kurşunladıkları iddia edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik düzenlenen 4 operasyonda 25 kişi yakalandı.

İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü, Gasp Büro Amirliği ekipleri Bakırköy, Beyoğlu, Ümraniye, Başakşehir, Üsküdar, Şişli, Beşiktaş, Sancaktepe, Küçükçekmece ve Kadıköy'de haraç almak için iş yeri, ev ve otomobillere gerçekleştirilen silahlı saldırıların şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı.

Polis ekipleri hastane, kafe, ofis ve otomobilleri kurşunlayan şüphelileri yüzlerce saat güvenlik kamerası görüntüsü izleyerek tespit etti. Şüpheliler yapılan 4 ayrı operasyonla yakalandı.

25 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de katıldığı operasyonlarda 25 şüpheli gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda 4 tabanca, çok sayıda mermi, çalıntı motosikletler ve 4 bilgisayar ele geçirildi.

İKİ KADIN TETİKÇİ YAKALANDI

Gasp Büro Amirliğinde işlemleri yapılan şüpheliler arasında iki kadın tetikçinin de bulunduğu öğrenildi. Kadın şüpheliler B.B.'nin daha önceden 1 suç kaydı, diğer şüpheli E.A.(33)'nın ise 6 suç kaydı olduğu belirtildi.

Silahlı saldırılarda aktif rol oynadığı belirlenen 2 kadının güvenlik kameralarına yansıdığı öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 18 şüpheliden 13'ünün tutuklandığı öğrenildi. Son operasyonda yakalanan 7 kişinin ise adliyedeki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

17 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 17'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan 7 kişiye adli kontrol tedbiri uygulanırken, 1 kişi ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Murat Avci Murat Avci:
    ülkeye bak sanki muz ülkesi..her taraf çete dolu. 0 0 Yanıtla
  • Serdar Dönmez Serdar Dönmez:
    bunlar acaba kokoreççi tekinin mekanını kurşunlayanlar mı 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
