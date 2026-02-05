HasTavuk, Kansaslı Tarım Heyetini Ağırladı - Son Dakika
HasTavuk, Kansaslı Tarım Heyetini Ağırladı

HasTavuk, Kansaslı Tarım Heyetini Ağırladı
05.02.2026 12:39
HasTavuk, ABD'nin Kansas eyaletinden gelen üretici heyetini Susurluk'taki tesislerinde ağırladı.

Türkiye'nin beyaz et sektörünün öncü kuruluşlarından HasTavuk, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) tarım merkezi Kansas'tan gelen üretici heyeti ağırladı. Mısır, soya ve buğday üreticilerinden oluşan heyet, firmanın Susurluk'taki modern entegre tesislerini yerinde inceledi.

Export Council (USSEC) Türkiye Ofisi rehberliğinde 3 Şubat'ta HasTavuk Yönetim Kurulu Başkanı Müjdat Sezer, Yönetim Kurulu Üyesi Bahadır Sezer ve Genel Müdür Müfit Yavuz tarafından karşılanan heyet, ilk olarak Susurluk Yem Fabrikası'nı ziyaret etti. Hammadde kabulünden laboratuvar analizlerine, rasyon hazırlığından son teknoloji üretim aşamalarına kadar tüm süreçleri inceleyen konuklar, tesisin teknik altyapısını tam notla değerlendirdi.

İleri teknoloji ve robotik altyapı

Yem fabrikasının ardından beyaz et üretim tesislerini gezen Kansaslı üreticiler, tavuk etinin sofralara uzanan titiz yolculuğunu yerinde gözlemledi. El değmeden ilerleyen üretim süreçleri, tam otomasyonlu paketleme sistemleri ve robotik altyapı heyetin büyük ilgisini çekti. Firmanın global standartların üzerindeki hijyen ve güvenlik protokolleri takdirle karşılandı. Ziyaret sırasında tesisin çevreci üretim vizyonu, verimlilik odaklı operasyonel yapısı ve dijitalleşme entegrasyonu hakkında detaylı bilgiler paylaşıldı. Laboratuvar analizlerinin hızı ve süreç takibindeki hassasiyet, Amerikalı tarım temsilcileri tarafından "geleceğin üretim modeli" olarak nitelendirildi.

Sektörel iş birliği mesajı

HasTavuk Yönetim Kurulu Başkanı Müjdat Sezer, Türkiye'nin gıda, tarım ve hayvancılık potansiyeline dikkat çekerek, teknolojik entegrasyonun sektördeki önemini vurguladı. Ziyaret sonunda Kansaslı üretici birlikleri ve USSEC Türkiye Ülke Müdürü Sırrı Kayhan, Türkiye yem ve hayvancılık sektörüne katkılarından dolayı firma ekibine teşekkürlerini sundu. Görüşmede, iki ülke arasındaki tarımsal iş birliklerinin güçlendirilmesi ve gelecekte hayata geçirilebilecek ortak projeler üzerine stratejik fikir alışverişinde bulunuldu. - BURSA

Kaynak: İHA

Ekonomi, Kansas, Tarım, Son Dakika

