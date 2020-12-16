Hastürk ile yollar ayrıldı

İnegölspor Sportif Direktörü Kemal Hastürk, görevinden ayrılma talebini Kulüp Başkanı Kani Ademoğlu ile yönetim kuruluna iletti. Yönetim kurulu tarafından yapılan istişarelerin ardından Hastürk'ün talebine onay verildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Sportif Direktörümüz Kemal Hastürk'e takımımıza vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder, futbol hayatlarında başarılar dileriz. İnegölspor'umuzun yönetim kurulu tarafından bugün yapılan toplantının ardından Teknik Direktörümüz Cüneyt Biçer ve ekibi ile görüşülerek, sözleşmeleri karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yönetim kurulu olarak, Biçer ve ekibine takımımıza vermiş oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür eder, futbol hayatlarında başarılar dileriz" denildi. - BURSA