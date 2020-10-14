Hatay'da 10 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 10 düzensiz göçmen yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentteki mesire alanında durumundan şüphelendikleri hafif ticari aracı durdurdu.
Araçta, yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 10 düzensiz göçmen bulundu, sürücü M.S. gözaltına alındı.
Trafik yönünden eksiklikleri nedeniyle M.S'ye 6 bin 245 lira ceza uygulandı, araç trafikten men edildi.
Düzensiz göçmenlerin, işlemlerinin ardından sınır dışı edileceği öğrenildi.
- Kaynak: AA
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