Hatay'da 4 büyüklüğünde deprem
Hatay'da 4 büyüklüğünde deprem

17.12.2025 04:42
Hatay'da merkez üssü Hassa olan bir deprem meydana geldi. 4 büyüklüğündeki sarsıntının derinliği ise 7.41 kilometre olarak ölçüldü.

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde en ağır hasar alan illerden biri olan Hatay'da korkutan bir sarsıntı daha yaşandı.

Geçtiğimiz günlerde 4.2 büyüklüğündeki depremle sarsılan şehirde, merkez üssü Hassa olan 4 büyüklüğünde yeni bir deprem meydana geldi.

ÇEVRE İLLERDE DE PANİK YARATTI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) depremin derinliğini 7.41 kilometre olarak açıklarken, sarsıntı çevre illerde de panik yarattı.

6 ŞUBAT'TA EN ÇOK YIKIM YAŞANAN KENTLERDEN BİRİ

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 6 Şubat depremlerinin ardından büyük yıkım yaşanan, 20 Şubat'taki Defne merkezli 6,4 büyüklüğündeki sarsıntıyla bir kez daha yıkılan Hatay'da 13 binden fazla binanın yıkıldığı belirlenmişti. Kentte, depremler nedeniyle Antakya'da 6 bin 369 yapı "yıkık" olarak kaydedildi.

Kaynak: İHA

3-sayfa, Ankara, Son Dakika

