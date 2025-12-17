Hatay\'da 4 büyüklüğünde deprem

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde en ağır hasar alan illerden biri olan Hatay'da korkutan bir sarsıntı daha yaşandı.
Geçtiğimiz günlerde 4.2 büyüklüğündeki depremle sarsılan şehirde, merkez üssü Hassa olan 4 büyüklüğünde yeni bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) depremin derinliğini 7.41 kilometre olarak açıklarken, sarsıntı çevre illerde de panik yarattı.
Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 6 Şubat depremlerinin ardından büyük yıkım yaşanan, 20 Şubat'taki Defne merkezli 6,4 büyüklüğündeki sarsıntıyla bir kez daha yıkılan Hatay'da 13 binden fazla binanın yıkıldığı belirlenmişti. Kentte, depremler nedeniyle Antakya'da 6 bin 369 yapı "yıkık" olarak kaydedildi.
