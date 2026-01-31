Hatay\'da 642 Bin Captagon Hap Ele Geçirildi

HATAY (İHA) – Hatay'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda plastik pervaneler içine zulalanmış 107 kilogram ağılığında olan 642 bin adet Captagon hap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imalatı ve satışına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yürütülen çalışmalar kapsamında 28 Ocak 2026 tarihinde Antakya'da belirlenen bir adrese operasyon düzenlendi. Narkotik köpeği ile gerçekleştirilen operasyonda, koliler içerisinde plastik pervanelere zulalanmış halde toplam 107 kilogram ağırlığında 642 bin adet Captagon hap ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi. - HATAY