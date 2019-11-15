Son Dakika Haberleri: Hatay'da, 7 uyuşturucu satıcısı tutuklandı
Son Dakika 3. Sayfa Hatay'da, 7 uyuşturucu satıcısı tutuklandı - Son Dakika

Hatay'da, 7 uyuşturucu satıcısı tutuklandı

6 saat önce

Hatay'ın Erzin ilçesinde uyuşturucu sattıkları tespit edilen 7 şahıs, jandarma ekiplerince 'Şafak 7 Operasyonu' ile gözaltına alındı.

Hatay'da, 7 uyuşturucu satıcısı tutuklandı, System.String[]

Hatay'ın Erzin ilçesinde uyuşturucu sattıkları tespit edilen 7 şahıs, jandarma ekiplerince 'Şafak 7 Operasyonu' ile gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Erzin ilçesinde jandarma ekipleri 'Şafak 7 Operasyonu' ile Mahmutlu Mahallesi TOKİ evlerine baskın düzenledi. Jandarma ekiplerince daha önce takipte olan F.S., O.S., H.S., M.C., A.Ö., M.S. ve S.C. yakalandı. Zanlıların evlerinde yapılan aramada satışa hazır küçük paketler halinde uyuşturucu ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 7 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine yollandı. - HATAY

Jandarma, Erzin, Hatay, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 07:24 Kaynak: İHA
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