Hatay\'da Abartı Egzoza 26 Bin TL Cezası

Hatay'da abartı egzozlu motosiklet sürücüsüne çeşitli maddelerden toplamda 26 bin 269 TL idari para cezası uygulandı.

Kırıkhan ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri, kentte asayişi ve güvenliği sağlamak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Trafikte huzuru bozan motosiklet sürücüleri de polis ekiplerinin dikkatinden kaçmıyor. Yapılan kontrollerde abartı egzozlu motosiklet kullanan sürücüye; ehliyetsizlikten, kask takmamaktan ve standart dışı egzoz sisteminden dolayı 26 bin 269 TL idari para cezası uygulandı. - HATAY