Hatay'da Abartı Egzoza 26 Bin TL Cezası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Hatay'da Abartı Egzoza 26 Bin TL Cezası

Hatay\'da Abartı Egzoza 26 Bin TL Cezası
04.01.2026 09:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'da abartı egzozlu motosiklet sürücüsüne toplamda 26 bin 269 TL ceza kesildi.

Hatay'da abartı egzozlu motosiklet sürücüsüne çeşitli maddelerden toplamda 26 bin 269 TL idari para cezası uygulandı.

Kırıkhan ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri, kentte asayişi ve güvenliği sağlamak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Trafikte huzuru bozan motosiklet sürücüleri de polis ekiplerinin dikkatinden kaçmıyor. Yapılan kontrollerde abartı egzozlu motosiklet kullanan sürücüye; ehliyetsizlikten, kask takmamaktan ve standart dışı egzoz sisteminden dolayı 26 bin 269 TL idari para cezası uygulandı. - HATAY

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Motosiklet, Güvenlik, 3-sayfa, Hatay, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Hatay'da Abartı Egzoza 26 Bin TL Cezası - Son Dakika

Yollar karla kaplandı, hasta kepçeyle hastaneye ulaştırıldı Yollar karla kaplandı, hasta kepçeyle hastaneye ulaştırıldı
Kastamonu’da ineklerin 1,5 metrelik karla mücadelesi Kastamonu'da ineklerin 1,5 metrelik karla mücadelesi
İran’dan Trump’ın tehdidine yanıt: Her türlü saldırıya kapsamlı yanıt vereceğiz İran'dan Trump'ın tehdidine yanıt: Her türlü saldırıya kapsamlı yanıt vereceğiz
Malatya’da meteorun düşme anı kamerada Malatya'da meteorun düşme anı kamerada
İsviçre’deki bar yangınında facia hızla gelirken, anlamayıp eğlenmeye devam etmişler İsviçre'deki bar yangınında facia hızla gelirken, anlamayıp eğlenmeye devam etmişler
İstediği olmayınca dehşet saçtı: Restorana tüfekle saldırdı, 1 ölü, 3 yaralı İstediği olmayınca dehşet saçtı: Restorana tüfekle saldırdı, 1 ölü, 3 yaralı

08:22
ABD’nin Maduro hamlesi dünyayı ikiye böldü
ABD'nin Maduro hamlesi dünyayı ikiye böldü
07:55
Trump, Venezuela’dan sonra hedefindeki yeni ülkeyi açıkladı
Trump, Venezuela'dan sonra hedefindeki yeni ülkeyi açıkladı
07:06
Isınmak için girdiği araçta cenin pozisyonunda cansız bedeni bulundu
Isınmak için girdiği araçta cenin pozisyonunda cansız bedeni bulundu
07:06
ABD’nin paylaştığı Maduro videosu tartışma yarattı Herkes aynı detaya takıldı
ABD'nin paylaştığı Maduro videosu tartışma yarattı! Herkes aynı detaya takıldı
02:16
İngiltere ve Fransa’dan Suriye’de DEAŞ’a yönelik ortak operasyon
İngiltere ve Fransa'dan Suriye'de DEAŞ'a yönelik ortak operasyon
02:12
Maduro New York’a böyle getirildi Görüntülerdeki detay dikkat çekti
Maduro New York'a böyle getirildi! Görüntülerdeki detay dikkat çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2026 09:35:34. #7.11#
SON DAKİKA: Hatay'da Abartı Egzoza 26 Bin TL Cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.