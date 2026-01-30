Hatay'da Altyapı Sorunları Çözüm Bekliyor - Son Dakika
Hatay'da Altyapı Sorunları Çözüm Bekliyor

30.01.2026 10:23
Hatay'da deprem sonrası 3 yıl geçmesine rağmen yol ve altyapı sorunları devam ediyor. Vatandaşlar tepkili.

Haber: Burcu Özkaya Günaydın Kamera: Akın Küçükkurt

(HATAY) - Kahramanmaraş merkezli6 Şubat depremlerinin üzerinden geçen üç yıla rağmen Hatay'da altyapı sorunları çözüm bekliyor. Defne ilçesi Çekmece Mahallesi sakinleri, toplu konut inşaatları gerekçe gösterilerek yapılmayan yollar ve her gün maruz kaldıkları çamur deryası nedeniyle yetkililere tepki gösterdi.

6 Şubat depremlerinde büyük yıkım yaşanan Hatay'da depremin üçüncü yılına günler kala altyapıdan, elektriğe, ulaşıma dek birçok sorun çözüm bekliyor. Defne ilçesi Çekmece Mahallesi'nde vatandaşlar, toplu konut yapımının gerekçe gösterilerek, yolun asfaltlanmadığını belirterek sıkıntılarını dile getiriyor.

"Yetkilileri sorumluluk üstlenme ve ahlaklı olmaya davet ediyoruz"

Çekmece Mahallesi sakini Hizam Hasırcı, yaşadıkları durumu rezalet olarak tanımlayarak, "Rezalet kelimesi bile yaşadıklarımızı karşılamıyor. Defalarca yetkililere bildirmemize rağmen burayı sahipsiz bırakmakta ısrarcılar. Buraya gelene kadar üstüm başım battı, her gün bu sıkıntıları yaşıyoruz. Bıktık. Burada ayrıca bir ortaokul var ve ortaokulun yüzlerce öğrencisi var az ileride. Çocuklarımız özellikle kışın giderken çok zorlanıyor. Ben de bir sendikacıyım zaten. Çocukların botlarının çamura yapıştığını ve ağladıklarını gördüm. Bu rezaleti halkımıza, çocuklarımıza yaşatmaya hakları yok. Öfkeden ne diyeceğimi şaşırdım. Yetkilileri sorumluluk üstlenmeye ve biraz da ahlaklı olmaya davet ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Ruh inciten durumlar yaşıyoruz"

İlgili birimlere defalarca başvuru yaptıklarını, her seferinde "talebiniz işleme alınmıştır" mesajıyla karşılaştıklarını ama sorunun çözülmediğini anlatan Hasırcı, "Depremin ardından 3 yıl geçti. Burada ileride şantiye var. Şantiyeyi bahane ediyorlar. Şantiyenin atık sularını yola döktüğünden bahsediyorlar. Ama bu bizim için bir neden değil. Biz vatandaşlar olarak çözüm istiyoruz. Koltuk sahibi olanların bahane üretmesi bizim için anlam ifade etmiyor. Sorunun çözümünden başka bir beklentimiz yok" şeklinde konuştu.

Markete gelirken dahi çamur içinde kaldıklarını, insanların bu mutsuzluğu yaşamak zorunda olmadığının altını çizen Hizam Hasırcı, "Deprem insanlarımızın sevincini aldı. Üç sene geçmesine rağmen aynı üzüntü, aynı kaygı, aynı mutsuzluk devam ediyor. Sadece fiziksel olarak kirlenmekten bahsetmiyorum. Ruh inciten durumlar yaşıyoruz. Çünkü her gün buna maruz kalmak insanı mutsuz eder" dedi.

"Biz bu kentten gidersek bu kent nasıl ayağa kalkacak?"

Hatay'da altyapıdan üst yapıya hiçbir sorunun çözülmediğini, Çekmece Mahallesi'ndeki sorun için ise şantiyenin gerekçe gösterildiğini söyleyen mahalle sakini Çiğdem Arslan, yetkililerin plansızlıklarından dolayı vatandaşın çamur içinde yaşamak zorunda kaldığını aktardı. İnsanların bunca soruna rağmen Hatay'ı bırakmamasının aidiyet duygusundan kaynaklı olduğuna dikkati çeken Arslan, yetkililerin vatandaşın yaşamını daha rahat sürdürmesi için bir çalışma içinde olmadığını kaydetti.

Şantiyenin yol yapmamaya gerekçe olamayacağını dile getiren Arslan, şöyle konuştu:

"Yolu yapamıyorlar ama en azından yaşanabilir bir hale gelsin. Bugün bürokratlar için sayısız kez asfalt dökebiliyorlar. Vatandaş çekip gitme noktasına geldi. Biz bu kentten gidersek bu kent nasıl ayağa kalkacak? Üç senenin sonunda verdiğimiz mücadele nereye gidecek? O zaman başından gönderselerdi. Ben açıkçası bunun altında iyi bir niyet olduğunu düşünmüyorum. Bezdirme politikasıyla bu kentte yaşayan vatandaşın çıkarılma gibi bir durumu olduğunu düşünüyorum."

"Her akşam eşimden fırça yemekten usandım"

14 yıldan beri Çekmece Mahallesin'de yaşadığını ve söz konusu yolu kullandığını anlatan bir başka mahalle sakini de "Arabamın jantları eğilmiş, 9 bin TL ödedim. Bunları yöneticiler görmüyor mu? Ben her akşam eşimden fırça yemekten usandım. Apartmandan girdiğim gibi ayakkabılarımı, pantolonumu, gömleğimi soyuyor. Bıktım, usandım. Yöneticilerin bir çözüm bulması gerekiyor" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

