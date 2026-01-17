Hatay\'da Araç Kazası: İki Yaralı

Hatay'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle araziye uçan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Kaza; Belen ilçesi Atik yaylası mevkiinde yaşandı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetibi kaybettiği otomobil araziye uçtu. Kazada araç içerisinde bulunan 2 yaralı, kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan şahıslar hastanede tedavi altına alındı. - HATAY
