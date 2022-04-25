Hatay'da bariyere çarpan tırın sürücüsü yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Hatay'da bariyere çarpan tırın sürücüsü yaşamını yitirdi

25.04.2022 17:31
Hatay'da bariyere çarpan tırın sürücüsü yaşamını yitirdi

Hatay'ın Erzin ilçesinde bariyere çarpan tırın sürücüsü yaşamını yitirdi.

Hatay'ın Erzin ilçesinde bariyere çarpan tırın sürücüsü yaşamını yitirdi.

Erzin- Osmaniye yolunda Bekir Şahin'in (51) kullandığı 31 PV 823 plakalı tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralı sürücü Şahin'i ilk müdahalenin ardından Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırdı.

Şahin, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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Bekir Şahin, Osmaniye, Erzin, Hatay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hatay'da bariyere çarpan tırın sürücüsü yaşamını yitirdi - Son Dakika


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