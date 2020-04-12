Hatay'da cadde ve sokaklar boş kaldı - Son Dakika

Hatay'da cadde ve sokaklar boş kaldı
6 saat önce
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ Drone çekimleri (Gündüz- Akşam) Şehit Ömer Halisdemir meydanı Cumhuriyet Meydanı Asi Nehri yürüyüş yoluHatay Hatay'da da sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından cadde ve sokaklar boşaldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Drone çekimleri (Gündüz- Akşam)
Şehit Ömer Halisdemir meydanı
Cumhuriyet Meydanı
Asi Nehri yürüyüş yolu
Hatay
Hatay'da da sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından cadde ve sokaklar boşaldı.
Kentin en işlek alanları olan Cumhuriyet ve Şehit Ömer Halisdemir meydanları ile Atatürk Caddesi ve Asi Nehri yürüyüş yollarında sessizlik hakim oldu.
Alanlar, gündüz ve akşam saatlerinde drone ile havadan görüntülendi.
Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 09:57 Kaynak: AA
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