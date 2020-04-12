Hatay'da cadde ve sokaklar boş kaldı - Son Dakika

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Drone çekimleri (Gündüz- Akşam)

Şehit Ömer Halisdemir meydanı

Cumhuriyet Meydanı

Asi Nehri yürüyüş yolu

Hatay

Hatay'da da sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından cadde ve sokaklar boşaldı.

Kentin en işlek alanları olan Cumhuriyet ve Şehit Ömer Halisdemir meydanları ile Atatürk Caddesi ve Asi Nehri yürüyüş yollarında sessizlik hakim oldu.

Alanlar, gündüz ve akşam saatlerinde drone ile havadan görüntülendi.